Опитен специалист е новият селекционер на Чехия

  • 19 дек 2025 | 16:13
  • 552
  • 0
Опитният специалист Мирослав Кубек е новият старши треньор на националния отбор на Чехия, съобщиха от местната футболна федерация.

74-годишният наставник заменя Иван Хашек, който бе освободен след унизителната загуба в световните квалификации с 1:2 от Фарьорските острови през октомври. Въпреки поражението, чехите успяха да запазят второто място в групата си и през март ще участват в баражите за класиране на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Президентът на Чешката футболна асоциация Давид Трунда съобщи, че договорът на Кубек е за две години и половина, до края на Евро 2028. Самият треньор е водил куп отбори през дългата си кариера, между които на три пъти Виктория (Пилзен) и два пъти Славия (Прага), както и тимове като Баник (Острава), Бохемианс и Храдец Кралове. Ставал е шампион и носител на Суперкупата с Виктория.

В плейофите през март Чехия ще играе с Ейре, а победителят от този мач ще срещне победителя от двойката Дания - Северна Македония за място на световното първенство. Един от тези четири тима ще попадне в група "А", където са още Мексико, Южна Африка и Южна Корея

Снимки: Imago

