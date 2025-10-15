Чехия се раздели със селекционера си след срамната загуба от Фарьорските острови

Селекционерът на Чехия Иван Хашек бе уволнен от поста си след загубата с 1:2 от Фарьорските острови в световните квалификации.
Фарьорските острови сензационно треснаха Чехия и продължават да мечтаят за Мондиал 2026
Поражението едва ли ще попречи на чехите да участват в баражите, но бе доста унизително, имайки предвид статута на Фарьорите като футболно джудже и това, страната разполага с население от едва 55 хиляди души.
"След обща среща във вторник взехме решение, че е най-добре да освободим незабавно старши треньора Иван Хашек и неговия помощник Ярослав Весели", каза председателят на Чешката футболна асоциация Давид Трунда пред местните медии.
Името на новия старши треньор на Чехия все още не е известно. Чехия има домакинство на аутсайдера Гибралтар в последния си мач от групата, като при победа ще си гарантира място на баражите.
Снимки: Imago