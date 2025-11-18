Чехия хвърли здрав бой на Гибралтар

Чехия записа мощна победа с 6:0 над Гибралтар в последния си мач от световните квалификации в група "L". Срещата бе без значение и за двата отбора, но това не попречи на домакините да се позабавляват и да зарадват привържениците си с голово шоу.

Тон за голеадата даде Давид Дудера още в 6-ата минута, който получи пас по дясното крило, напредна и отбеляза за 1:0.

Вторият гол падна в 18-ата минута. Дудера центрира отдясно и Томаш Хори порази вратата на съперника.

В 32-рата минута Владимир Цоуфал вкара красив гол с удар от движение от границата на наказателното поле.

След това и Адам Крабец записа името си сред голмайсторите, засичайки центриране по земя отдясно.

Томаш Соучек направи резултата 5:0 в 44-тата минута, разписвайки се с глава след меко центриране на Томаш Хори.

Крайното 6:0 оформи Робин Хранач. При центриране от корнер Ярослав Зелени отклони топката, а Хранач отблизо я засече във вратата.

С тази победа Чехия завършва на 2-рото място в крайното класиране в групата с 16 точки и ще играе бараж. Гибралтар пък записа осма поредна загуба и завършва последен с 0 точки и голова разлика 3-28.

Снимки: Imago