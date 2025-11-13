Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Контроли
  3. Чехия едва би Сан Марино в контрола

Чехия едва би Сан Марино в контрола

  • 13 ное 2025 | 22:39
  • 186
  • 0
Чехия едва би Сан Марино в контрола

Намиращият се в криза национален отбор на Чехия спечели само с 1:0 приятелския си мач със считания за футболно джудже тим на Сан Марино. Чехите, които през миналия месец претърпяха разочароващо поражение с 1:2 от Фарьорските острови в мач от квалификациите за Световното първенство, отново не успяха да зарадват феновете си с добра игра. 

На стадиона в Карвина домакините завършиха с 18 изстрела, но само един от тях бе точен. Това бе този на Томаш Соучек в 40-ата минута, който бе и головият. Преди това халфът пропусна дузпа в 31-вата минута, а през второто полувреме единственият запомнящ се момент бе отмененият заради засада гол на Ярослав Зелени.

За Чехия предстои домакинство на Гибралтар след четири дни в мач от последния кръг на квалификациите за Мондиал 2026, като при победа или грешна стъпка на Фарьорските острови срещу Хърватия тимът ще си осигури участие в плейофите.

В друга контрола в Скопие Северна Македония завърши 0:0 с Латвия, като цял мач за домакините игра бранителят на Левски Никола Серафимов.

В Каунас Литва и Израел също завършиха 0:0, а на пейката за гостите през целия двубой остана футболистът на Лудогорец Идан Нахмиас.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

  • 13 ное 2025 | 21:20
  • 765
  • 2
Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 1699
  • 10
Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 21:07
  • 8434
  • 4
Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

  • 13 ное 2025 | 21:06
  • 1988
  • 0
Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 2456
  • 45
Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

  • 13 ное 2025 | 21:44
  • 3557
  • 163
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 42751
  • 21
Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

  • 13 ное 2025 | 21:44
  • 3557
  • 163
Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 1699
  • 10
Молдова 0:0 Италия, втората част започна

Молдова 0:0 Италия, втората част започна

  • 13 ное 2025 | 20:45
  • 1920
  • 0
Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 2456
  • 45
Лудо дерби между Апоел и Фенербахче в Мюнхен

Лудо дерби между Апоел и Фенербахче в Мюнхен

  • 13 ное 2025 | 22:26
  • 7640
  • 0