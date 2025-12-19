Сър Алекс: Аморим е добър човек, не му е лесно, може да отнеме още 10 години, за да станем шампиони

Както обикновено, сър Алекс Фъргюсън е редовно присъствие по трибуните на „Олд Трафорд“, за да гледа своя Манчестър Юнайтед, но последното посещение остави горчив вкус в устата му. Отборът на Рубен Аморим пропиля преднина три пъти и завърши наравно 4:4 срещу Борнемут.

Изправен пред настоящото състояние на клуба, бившият мениджър беше доста откровен и смята, че феновете може да прекарат още едно десетилетие без да спечелят Висшата лига – последната титла беше през 2013 г., именно под негово ръководство – но похвали португалския треньор.

„Той е добър човек. Не е лесно. Поглеждам назад към моето време там, когато Ливърпул беше най-добрият. Те бяха фантастичен клуб, който спечели Купата на европейските шампиони четири пъти и всичко останало, но след това им отне 31 години, за да спечелят отново шампионата. Сега сме в същата ситуация. Може да отнеме още десет години, може да отнеме 11 години, заради този цикъл“, каза той пред Press Box PR, като похвали и трансферите, поискани от португалеца през лятото.

„Трябва да се обмисли внимателно и трябва да се уверим, че подборът на играчи ще бъде по-добър от преди. Мисля, че привличането на вратаря [Сене Ламенс] направи разликата. Той е млад, на 23 години, бърз е, едро момче е, има добри крака и добри ръце и мисля, че това помага. Мисля, че те се нуждаеха от този играч“, заяви той, говорейки и за двама нападатели, забравяйки за Шешко.

„Юнайтед винаги е имал вдъхновяващи играчи през годините. Мисля, че това помогна. Другите двама - Мбемо и Матеус Куня, изглежда ще допринесат за възстановяването на нашата форма“, увери той.

Засега Манчестър Юнайтед е на шесто място и е само на две точки от четвъртия Челси, но на 10 от едноличния лидер Арсенал. Предстоят три мача в рамките на една седмица, преди да приключат годината: гостуване на Астън Вила, Нюкасъл и Уулвърхемптън у дома.

Следвай ни:

Снимки: Imago