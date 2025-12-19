Популярни
Шефовете на Манчестър Юнайтед искат среща и отговори от Хауърд Уеб

  • 19 дек 2025 | 11:04
  • 1348
  • 3
Ръководните фигури в Манчестър Юнайтед искат среща с шефа на съдиите Хауърд Уеб, от когото ще поискат обяснение за редица спорни решения, взети от съдиите в мачовете на “червените дяволи” в Премиър лийг. На “Олд Трафорд” смятат, че някои ключови отсъждания са били грешни и в ущърб на отбора на Рубен Аморим.

От PGMOL са признали, че е имало няколко решения в мачовете на Юнайтед от началото на сезона, които са били погрешни.

Според “Дейли Мейл” на “Олд Трафорд” смятат, че Аарън Уан-Бисака е трябвало да получи втори жълт картон за закъсняло влизане срещу Патрик Доргу при равенството между Манчестър Юнайтед и Уест Хам. Друг момент е играта с ръка на Еманюел Агбаду от Уулвърхамптън, която дори не е била прегледана от ВАР. Това са само последните примери, които ще посочат от лагера на 20-кратните шампиони. Друг спорен момент имаше в двубоя с Брентфорд, когато Юнайтед получи дузпа за това, че Колинс дръпна за фланелката Мбемо в наказателното поле. Наказателният удар бе спасен от Келъхър, но претенциите на “червените дяволи” са, че бранителят е трябвало да получи втори жълт картон за нарушението си. За този инцидент от “Олд Трафорд” са отправили писмено запитване и са получили отговор от Уеб, който е признал грешката на рефера Крейг Поусън и ВАР.

Снимки: Imago

