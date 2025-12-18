Популярни
  2. Ливърпул
  • 18 дек 2025 | 16:37
Битка в Северен Лондон, която може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Тази събота, 20 декември, вниманието на футболния свят се насочва към модерния „Тотнъм Хотспър Стейдиъм“ в Лондон. Макар двубоят между Тотнъм и Ливърпул да не е местно лондонско дерби, той носи заряда на едно от най-динамичните и високопрофилни съперничества в английския елит през последните години.

Гостите от Мърсисайд са в тежка кадрова ситуация, която сериозно изпитва философията на Арне Слот. Мохамед Салах вече се присъедини към националния отбор на Египет за Купата на африканските нации, Коди Гакпо и Ватару Ендо са извън строя за седмици травми. Защитата също е под въпрос – Джо Гомес има мускулни проблеми, а Джереми Фримпонг се възстановява от контузия в бедрото и е под съмнение. На този фон добра новина е очакваното завръщане на Доминик Собослай след лека травма в последния мач.

Домакините влизат в мача след болезнена загуба с 0:3 от Нотингам Форест преди дни, която подчерта проблемите в защитата. Отборът на Томас Франк продължава да редува силни изяви с необясними сривове, като балансът между агресивния атакуващ стил и стабилността отзад остава основен проблем.

Мачът между Тотнъм и миналогодишния шампион Ливърпул обещава да бъде един от най-интригуващите в 17-ия кръг на Висшата лига, особено с оглед на оспорваната битка за местата в Топ 4.

Ние ви каним да се включите в нашата безплатна игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!

