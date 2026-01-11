Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Антоанета Стефанова завърши десета зае на европейското по ускорен шахмат

Антоанета Стефанова завърши десета зае на европейското по ускорен шахмат

  • 11 яну 2026 | 19:58
  • 313
  • 0
Антоанета Стефанова завърши десета зае на европейското по ускорен шахмат

Гросмайстор Антоанета Стефанова се класира на десето място на европейското първенство по ускорен шахмат за жени в Монте Карло.

Българката, която е световна в тази дисциплина от 2012 година, завърши турнира от единадесет кръга с актив от 7,5 точки. След като в съботния ден тя събра 4,5 точки от възможни 5 и делеше първото място, в днешния ден представянето ѝ бе по-колебливо и завоюва само три в шест партии след една победа, четири ремита и едно поражение.

След пет кръга Стефанова дели първото място
След пет кръга Стефанова дели първото място

Шампионка с 9 точки стана грузинката Нино Бациашвили. В последния кръг в пряк сблъсък за титлата тя победи играещата за Швейцария рускиня Александра Костенюк и я свали от върха. Костенюк остана със среброто също с 9 точки. Бронзовият медал стана притежание на Софио Гветадзе от Грузия, която събра 8 точки.

Снимки: Sportal.bg

