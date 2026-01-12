Пловдив бе домакин на втория кръг от Купа България на рапира

През уикенда станаха ясни медалистите на рапира за Купа Пловдив кадети и кадетки, младежи и девойки. Турнирът се проведе в Пловдив и беше 2-ри кръг от Купа България.

При младежите шампион стана Данаил Полишев от Пловдив БГ, сребърния медал спечели Росен Великов от Волов, а бронза си разделиха Александър Татарски от Олимпик и Теодор Тодоров от Волов.

При девойките триумфира Габриела Топалова от Олимпик, на второ място завърши Лилия Николова от Шумен 1951. На трето място се класираха Савина Петров от Шумен 1951 и Евангелина Велчева от Ескалибур.

При кадетите златото извоюва Росен Великов от Волов, среброто спечели Езра Гитберг от Шумен 1951, бронза си поделиха Иван Петров от Шумен 1951 и Мартин Велев от Шумен 1951.

При кадетките шампионка стана Ваяна Делчева от Волов, на второ място завърши Габриела Топалова от Олимпик, трети са Ива Бончева от Авитохол и Божена Лившиц от Олимпик.

Класиране

Купа Пловдив, Купа България II кръг

Рапира

Младежи

1 Данаил Полишев Пловдив БГ

2 Росен Великов Волов

3 Александър Татарски Олимпик

3 Теодор Тодоров Волов

5 Велислав Великов Волов

6 Диян Николов Тракия

7 Димитър Панайотов Пловдив БГ

8 Мартин Велев Шумен 1951

Девойки

1 Габриела Топалова Олимпик

2 Лилия Николова Шумен 1951

3 Савина Петров Шумен 1951

3 Евангелина Велчева Ескалибур

5 Мая Александрова Шумен 1951

6 Ваяна Делчева Волов

7 Христина Петева Тракия

8 Божена Лившиц Олимпик

Кадети

1 Росен Великов Волов

2 Езра Гитберг Шумен 1951

3 Иван Петров Шумен 1951

3 Мартин Велев Шумен 1951

5 Пресиян Бончев Ескалибур

6 Слав Станков Тамплиер

7 Лъчезар Маргаритов Пловдив БГ

8 Андрей Кенаров Тамплиер

Кадетки

1 Ваяна Делчева Волов

2 Габриела Топалова Олимпик

3 Ива Бончева Авитохол

3 Божена Лившиц Олимпик

5 Николета Николова Волов

6 Калина Иванова Антарес

7 Калина Сотирова Волов

8 Ния Чалъкова Фехтовална академия Пловдив