Пловдив бе домакин на втория кръг от Купа България на рапира

През уикенда станаха ясни медалистите на рапира за Купа Пловдив кадети и кадетки, младежи и девойки. Турнирът се проведе в Пловдив и беше 2-ри кръг от Купа България.
При младежите шампион стана Данаил Полишев от Пловдив БГ, сребърния медал спечели Росен Великов от Волов, а бронза си разделиха Александър Татарски от Олимпик и Теодор Тодоров от Волов.
При девойките триумфира Габриела Топалова от Олимпик, на второ място завърши Лилия Николова от Шумен 1951. На трето място се класираха Савина Петров от Шумен 1951 и Евангелина Велчева от Ескалибур.
При кадетите златото извоюва Росен Великов от Волов, среброто спечели Езра Гитберг от Шумен 1951, бронза си поделиха Иван Петров от Шумен 1951 и Мартин Велев от Шумен 1951.
При кадетките шампионка стана Ваяна Делчева от Волов, на второ място завърши Габриела Топалова от Олимпик, трети са Ива Бончева от Авитохол и Божена Лившиц от Олимпик.
Класиране
Купа Пловдив, Купа България II кръг
Рапира
Младежи
1 Данаил Полишев Пловдив БГ
2 Росен Великов Волов
3 Александър Татарски Олимпик
3 Теодор Тодоров Волов
5 Велислав Великов Волов
6 Диян Николов Тракия
7 Димитър Панайотов Пловдив БГ
8 Мартин Велев Шумен 1951
Девойки
1 Габриела Топалова Олимпик
2 Лилия Николова Шумен 1951
3 Савина Петров Шумен 1951
3 Евангелина Велчева Ескалибур
5 Мая Александрова Шумен 1951
6 Ваяна Делчева Волов
7 Христина Петева Тракия
8 Божена Лившиц Олимпик
Кадети
1 Росен Великов Волов
2 Езра Гитберг Шумен 1951
3 Иван Петров Шумен 1951
3 Мартин Велев Шумен 1951
5 Пресиян Бончев Ескалибур
6 Слав Станков Тамплиер
7 Лъчезар Маргаритов Пловдив БГ
8 Андрей Кенаров Тамплиер
Кадетки
1 Ваяна Делчева Волов
2 Габриела Топалова Олимпик
3 Ива Бончева Авитохол
3 Божена Лившиц Олимпик
5 Николета Николова Волов
6 Калина Иванова Антарес
7 Калина Сотирова Волов
8 Ния Чалъкова Фехтовална академия Пловдив