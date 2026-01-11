Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Близо 300 състезатели ще участват на държавното първенство по спортна стрелба в София

Близо 300 състезатели ще участват на държавното първенство по спортна стрелба в София

  • 11 яну 2026 | 15:10
  • 150
  • 0
Близо 300 състезатели ще участват на държавното първенство по спортна стрелба в София

От 13 до 18 януари 2026 г. в столичната зала „Арена София“ ще се проведе Държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие, което ще събере около 290 състезатели от различни възрастови групи.

Надпреварата включва дисциплините пистолет и пушка на 10 метра, при юноши и девойки, младежи, както и мъже и жени.

Веднага след националния шампионат София ще бъде домакин и на международните турнири „Нови олимпийски надежди“ и „Купа София“, в които се очаква участие на състезатели от няколко държави.

Стрелбите ще бъдат в малката зала на “Арена София”, входът за зрители е свободен.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Николай-Томас Георгиев стигна елиминациите на сабя в Тунис

Николай-Томас Георгиев стигна елиминациите на сабя в Тунис

  • 11 яну 2026 | 02:09
  • 1115
  • 0
След пет кръга Стефанова дели първото място

След пет кръга Стефанова дели първото място

  • 11 яну 2026 | 01:47
  • 1217
  • 0
Фондация „Енчо Керязов“ стартира номинациите за „Нощ на звездите“

Фондация „Енчо Керязов“ стартира номинациите за „Нощ на звездите“

  • 10 яну 2026 | 18:05
  • 461
  • 0
Весела Лечева: България може би за първи път отива с толкова силен състав на Зимни олимпийски игри

Весела Лечева: България може би за първи път отива с толкова силен състав на Зимни олимпийски игри

  • 10 яну 2026 | 15:16
  • 22266
  • 5
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 20284
  • 11
Антоанета Стефанова зае 11-то място на ЕП по блиц за жени

Антоанета Стефанова зае 11-то място на ЕП по блиц за жени

  • 9 яну 2026 | 20:43
  • 1523
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 си връща звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 си връща звезда от Сюпер Лиг

  • 11 яну 2026 | 14:25
  • 3364
  • 2
ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

ЦСКА потегли за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:57
  • 15198
  • 116
Съставите на Фиорентина и Милан, Фюлкруг дебютира като титуляр

Съставите на Фиорентина и Милан, Фюлкруг дебютира като титуляр

  • 11 яну 2026 | 14:54
  • 482
  • 0
Започна първата среща от днешната програма на ФА Къп, Лийдс с Илия Груев с пълен обрат само за няколко минути

Започна първата среща от днешната програма на ФА Къп, Лийдс с Илия Груев с пълен обрат само за няколко минути

  • 11 яну 2026 | 13:59
  • 1629
  • 0
Янев: Целта е да се подготвим добре

Янев: Целта е да се подготвим добре

  • 11 яну 2026 | 08:44
  • 5031
  • 20
Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

Епизод пореден между Реал Мадрид и Барселона за Суперкупата

  • 11 яну 2026 | 07:32
  • 10426
  • 31