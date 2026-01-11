Популярни
  Sportal.bg
  Други спортове
  3. България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция

България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция

  • 11 яну 2026 | 16:54
  • 861
  • 0
България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция

Националният отбор на България по хандбал за мъже не успя да се класира за същинската фаза на квалификациите за Европейското първенство през 2028 година след втора поредна загуба от Турция в т.нар. Промоционален кръг.

България отстъпи на Турция в първия мач от квалификациите за Евро 2028
България отстъпи на Турция в първия мач от квалификациите за Евро 2028

Българският състав отстъпи и във втората среща, играна в Орду, с 29:38. В първия двубой, който се състоя с сряда в Шумен, Южните ни съседи се наложиха с 37:35.

Трима играчи на българския отбор пропуснаха двубоя в Орду. Заради травма в рамото отпадна разпределителят Кристиан Василев, в мача не взеха участие също Тодор Калчев и Росен Колев.

Още през първото полувреме домакините от Турция успяха да изковат комфортен аванс от осем гола при 23:15. През второто полувреме играта се движеше гол за гол, като най-близо българският тим бе на шест попадения изоставане при 23:29, а най-голямата разлика бе десет гола при 27:17.

За България Светлин Димитров бе най-полезен с осем гола, а още седем добави Енгинджан Хюсеин. Валентин Митев се отчете с пет гола. За Турция Еюп Арда Йълдъз вкара осем попадения.

Турция пък се класира за основната фаза на квалификациите, в която ще спорят общо 32 отбора от Стария континент, разделени в 8 групи.

