Стартира регистрацията за Antea Run 2026

Официално стартира регистрацията за второто издание на Antea Run – състезание по бягане с препятствия, което през 2026 г. се завръща с надградена концепция, по-висока степен на трудност и ясно заявена амбиция: да се утвърди като едно от най-автентичните преживявания в България. Antea Run 2026 ще се проведе на 25 април в Созопол, с официалната подкрепа на Община Созопол.

След дебюта си през 2025 г., когато привлече участници от цялата страна, форматът навлиза във второто си издание с фокус върху дълбочината на преживяването – физическо, психическо и емоционално.

Antea Run не е просто събитие. То е изпитание.

Antea Run е създаден за хора, които търсят смисъл в усилието, а не удобен финал. Това е формат, в който трасето, теренът и природната среда не са фон, а активен участник в преживяването. През 2026 г. организаторите повишават интензитета осезаемо.

Какво ново през 2026 г.

- 21 км изцяло нов маршрут, преминаващ през диви терени, скални участъци и крайбрежни зони в района на Созопол;

- По-комплексни физически и ментални препятствия, създадени да тестват издръжливостта, техниката и способността за адаптация;

- Елементи, интегрирани в естествената среда, без изкуствено облекчаване на предизвикателството;

- Финал на амфитеатър „Аполония“ – символичен завършек на състезание, в което достигането до финала е постижение само по себе си.

Трасето е проектирано така, че да не може да бъде „избягано по навик“ – всяка секция изисква присъствие, концентрация и контрол.

Нов формат: 10 км без препятствия

За първи път Antea Run въвежда 10-километрово трасе без препятствия, насочено към:

- начинаещи бегачи;

- любители;

- участници, които искат да усетят емоцията на Antea Run без техническа сложност.

Новият формат разширява достъпа до събитието, без да компрометира идентичността му – преживяването остава водещо, а не състезателният резултат.

"Без извинения. Без оправдания.“

Antea Run не обещава комфорт. Обещава честна среща със собствените граници – в среда, в която няма място за оправдания, външни фактори или бягство от усилието.