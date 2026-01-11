Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Стартира регистрацията за Antea Run 2026

Стартира регистрацията за Antea Run 2026

  • 11 яну 2026 | 19:04
  • 241
  • 0
Стартира регистрацията за Antea Run 2026

Официално стартира регистрацията за второто издание на Antea Run – състезание по бягане с препятствия, което през 2026 г. се завръща с надградена концепция, по-висока степен на трудност и ясно заявена амбиция: да се утвърди като едно от най-автентичните преживявания в България. Antea Run 2026 ще се проведе на 25 април в Созопол, с официалната подкрепа на Община Созопол.

След дебюта си през 2025 г., когато привлече участници от цялата страна, форматът навлиза във второто си издание с фокус върху дълбочината на преживяването – физическо, психическо и емоционално.

Antea Run не е просто събитие. То е изпитание.
Antea Run е създаден за хора, които търсят смисъл в усилието, а не удобен финал. Това е формат, в който трасето, теренът и природната среда не са фон, а активен участник в преживяването. През 2026 г. организаторите повишават интензитета осезаемо.

Какво ново през 2026 г.
- 21 км изцяло нов маршрут, преминаващ през диви терени, скални участъци и крайбрежни зони в района на Созопол;

- По-комплексни физически и ментални препятствия, създадени да тестват издръжливостта, техниката и способността за адаптация;

- Елементи, интегрирани в естествената среда, без изкуствено облекчаване на предизвикателството;

- Финал на амфитеатър „Аполония“ – символичен завършек на състезание, в което достигането до финала е постижение само по себе си.

Трасето е проектирано така, че да не може да бъде „избягано по навик“ – всяка секция изисква присъствие, концентрация и контрол.

Нов формат: 10 км без препятствия
За първи път Antea Run въвежда 10-километрово трасе без препятствия, насочено към:

- начинаещи бегачи;

- любители;

- участници, които искат да усетят емоцията на Antea Run без техническа сложност.

Новият формат разширява достъпа до събитието, без да компрометира идентичността му – преживяването остава водещо, а не състезателният резултат.

"Без извинения. Без оправдания.“
Antea Run не обещава комфорт. Обещава честна среща със собствените граници – в среда, в която няма място за оправдания, външни фактори или бягство от усилието.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Грък спечели овчарския скок на турнир “Академик”

Грък спечели овчарския скок на турнир “Академик”

  • 10 яну 2026 | 22:14
  • 1354
  • 1
Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 м в София

Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 м в София

  • 10 яну 2026 | 21:50
  • 2175
  • 0
Димитър Панделиев отново “излъга” Иван Иванов в последния момент

Димитър Панделиев отново “излъга” Иван Иванов в последния момент

  • 10 яну 2026 | 21:24
  • 3058
  • 0
Тодор Тодоров и Андреа Савова със златен дубъл 200/400 м на “Академик”

Тодор Тодоров и Андреа Савова със златен дубъл 200/400 м на “Академик”

  • 10 яну 2026 | 19:53
  • 2181
  • 0
Сияна Бръмбарова покри норматива за участие на Световното в Юджийн

Сияна Бръмбарова покри норматива за участие на Световното в Юджийн

  • 10 яну 2026 | 19:32
  • 5049
  • 3
Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

  • 10 яну 2026 | 18:42
  • 2119
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 37706
  • 35
В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

В дъжд и вятър: Лудогорец удари унгарски претендент за титлата

  • 11 яну 2026 | 17:38
  • 21328
  • 22
Ман Юнайтед 0:2 Брайтън, Уелбек удвои за "чайките"

Ман Юнайтед 0:2 Брайтън, Уелбек удвои за "чайките"

  • 11 яну 2026 | 17:57
  • 6380
  • 7
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 25357
  • 5
ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

ЦСКА 1948 допусна нов обрат, този път срещу румънски гранд и след гол от 40 метра

  • 11 яну 2026 | 17:59
  • 14872
  • 11
Милан отново се спаси от загуба с късен гол

Милан отново се спаси от загуба с късен гол

  • 11 яну 2026 | 18:06
  • 10222
  • 9