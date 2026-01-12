Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Пето място за Йоана Илиева в Тунис

Пето място за Йоана Илиева в Тунис

  • 12 яну 2026 | 01:58
  • 62
  • 0
Пето място за Йоана Илиева в Тунис

Най-добрата българска състезателка Йоана Илиева продължава отличното си представяне в най-силните турнири по фехтовка като завърши на пето място в надпреварата на сабя жени за Гран При на Тунис. В състезанието се включиха 154 фехтовачки от 28 държави, сред които бяха всички от топ 10 в световната ранглиста.

Илиева излезе в първата си среща срещу Алесия ди Карло от Италия и записа победа с 15:11. В двубоя, валиден за място сред най-добрите 16, възпитаничката на фехтовален клуб Свечников надделя над Зайнеб Дажибекова от Узбекистан с 15:9. В срещата за топ 8 Илиева отстрани Джи-йон Чой от Република Корея след оттегляне на съперничката й по медицински причини. В двубоя за място на полуфиналите българката отстъпи пред неутралната спортистка Алина Михайлова с 11:15 и зае пето място в крайното класиране.

Белослава Иванова се класира за боевете на най-добрите сабльорки след четири победи в групите и една в предварителните елиминации в първия състезателен ден. В първия си двубой от втория ден на турнира тя излезе срещу опитната Сара Балцер от Франция, която е олимпийска вицешампионка. Възпитаничката на ЦСКА победи след оспорвана игра с 15:14, а в двубоя за място сред най-добрите 16 се изправи срещу Тоскан Тори от Италия. Иванова отстъпи с 9:15 и зае 32-а позиция.

При мъжете Николай-Томас Георгиев се изправи в първия си двубой от елиминациите на втория състезателен ден срещу унгареца Кристиан Раб - победител в два турнира за Гран При на сабя. Възпитаникът на фехтовален клуб Пловдив БГ отстъпи с 3:15 и зае 59-о място в подреждането.

