  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
Нотингам Форест разби Тотнъм, Викарио отново на мушката

  • 14 дек 2025 | 18:20
  • 2665
  • 0

Нотингам Форест победи с 3:0 Тотнъм на “Сити Граунд”, записвайки четвърти успех в последните шест кръга в Премиър лийг. “Шпорите” пък са на обрания полюс и имат само една победа в предишните си седем шампионатни мача. Това е най-големият успех на Форест над този съперник от 1987 година.

Гулиелмо Викарио, който подари гол на Хари Уилсън срещу Фулъм преди две седмици, днес отново имаше лош ден и може да бъде винен за първите два гола на домакините. След негова лош пас към Арчи Грей в 28-ата минута топката бе отнета от Сангаре, който след това пусна към Калъм-Хъдсън Одой. Отблизо нападателят отбеляза първия си гол. В 50-ата Викарио отново не се ориентира добре и позволи да бъде прехвърлен след центриране на Хъдсън-Одой към далечната греда, което се превърна в гол.

В 79-ата минута Сангаре оформи крайния резултат след страхотен изстрел от 25 метра. Тук Викарио нямаше какво да направи, след като топката рикошира в гредата и влезе във вратата му.

Тотнъм направи твърде малко в атака и завърши мача само с един точен удар. Така тимът на Томас Франк не успя да запише три поредни победи във всички турнири.

Снимки: Imago

