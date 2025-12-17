От Манчестър Сити коментираха 115-те обвинения в официален доклад, докато се чака финалното решение

В Манчестър Сити все още очакват изхода от изслушването по 115-те предполагаеми нарушения на правилата на Премиър лийг, а от клубът изненадващо си позволиха коментар на настоящата ситуация в своя годишен финансов отчет. "Гражданите" публикува своя годишен доклад, който включва актуална информация относно потенциалния изход от изслушването по 115-те обвинения, повдигнати от Висшата лига. Клубът беше обвинен в предполагаемо нарушаване на финансовите правила в продължение на деветгодишен период между 2009 и 2018 г.

Независимо изслушване се проведе преди година, но клубът, както и целият английски футбол, все още очаква решение, което Комисията продължава да забавя, а от Сити категорично отричат всички обвинения.

Миналия месец бившият финансов съветник Стефан Борсън заяви, че решението е „неизбежно“ и може да бъде обявено преди Коледа. „Мисля, че Саймън (Джордан) смята, че ще излезе догодина, но аз мисля, че все още може да се появи преди Коледа“, каза той пред talkSPORT.

„Решението е предстоящо от доста време, няма много какво да направят. Не отнема толкова дълго.“ Въпреки това, в своя годишен доклад, Сити заяви, че независимата комисия все още „разглежда въпроса“, съобщава Manchester Evening News.

В годишния отчет на Сити се посочва: „В отговор на обвиненията, клубът излезе с публично изявление, че приветства разглеждането на този въпрос от независима комисия, която безпристрастно да разгледа изчерпателния набор от неопровержими доказателства в подкрепа на неговата позиция.“

„Към датата на публикуване на тези финансови отчети, независимата комисия все още е в процес на разглеждане на въпроса. Въз основа на своята оценка на перспективите и жизнеспособността на групата, директорите потвърждават, че имат разумни очаквания, че ние ще може да продължим дейността си и да посрещаме задълженията си, когато те станат изискуеми, в рамките на 12-те месеца след одобрението на тези финансови отчети.“

„Следователно финансовите отчети са изготвени на базата на принципа за действащо предприятие.“ Борсън също така е на мнение, че нито клубът, нито Висшата лига трябва да носят вина за продължителността на случая. Те са хората, които всички чакат да обявят решението. Е, никой не знае. Знаем дългия списък – можете да го сглобите от всички хора в съдебния панел – но не знаем кой е в този списък.“

„Е, вижте, никой не знае, защото дори самите страни очакваха да са уведомени досега“, коментира още той. „Всички адвокати са изненадани, че на този етап няма решение, и то от двете страни. Ще ви кажа кой го бави – панелът, който взима решението. Те държат писалката. Сега можем да приемем, мисля, предвид колко време мина и че всички са толкова изненадани, че нямат решение, че всъщност са им дадени много малко насоки и на практика не им е било платено за времето им от момента, в който случаят е приключил.“

