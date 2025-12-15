Популярни
Мареска отказа да говори повече за “най-лошите 48 часа” и увери, че е отдаден на Челси

  • 15 дек 2025 | 14:32
  • 618
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска отказа до коментира допълнително изказването си след мача с Евертън, което разбуни духовете и дори постави под въпрос бъдещето му на “Стамфорд Бридж”. Тогава италианецът заяви, че преди двубоя с “карамелите” е преживял най-лошите си 48 часа, откакто е в клуба. Медиите на Острова разтълкуваха това като недоволство към ръководството заради това, че не е подкрепило достатъчно Мареска след поредицата от четири поредни двубоя без победа. Мениджърът заяви днес, че е бил достатъчно ясен, като увери, че продължава да бъде напълно отдаден на клуба.

“Вече говорих за това. Няма какво да добавя. Ако обичате, да говорим за мача с Кардиф утре. Вече говорих за това и бяха съвсем ясен. Нищо повече. Фокусът ми е върху утрешния мач и достигането до полуфинала. След мача казах, че обичам феновете на Челси. Те заслужават най-доброто. Дали съм отдаден на Челси? Абсолютно да. Когато искам да кажа нещо, съм съвсем ясен. Свърши. Казах това, което казах след мача. Край”, заяви Мареска.

Италианецът добави, че ще направи промени за утрешното гостуване на Кардиф Сити от 1/4-финалите на ‘Карабао Къп”, като със сигурност един от играчите, които ще получи почивка, е Коул Палмър:

“Коул е един от играчите, които заслужават да бъдат защитени. В този момент той все още не може да играе два мача за три дни.

"Това са най-лошите мачове, защото в тях можеш да загубиш всичко. Футболът е пълен с такива срещи, в които фаворитите могат да загубят. Затова и целият ни фокус е върху Кардиф. Това е нещо, което искаме да постигнем за феновете. Ето защо трябва да дадем най-доброто от себе си утре. Ще направим някои промени. Ще видим колко. Имаме футболисти, които са играли много през последните 12-15 дни.

Мисля, че вървим в правилната посока. За мен това е част от пътуването. Но със сигурност чувствам, че ставаме все по-добри и по-добри. Когато си мениджър на Челси, приемаш, че очакванията са по-високи. Това е така и заради Световното клубно първенство, Лигата на конференциите и четвъртото място в Премиър лийг с най-младия състав във Висшата лига. Сега очакванията са по-високи. Целта на този клуб е винаги да се подобрява”, коментира Мареска на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

