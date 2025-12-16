Атлетико и Симеоне ще разгледат офертите за трима свои

Атлетико Мадрид вече крои планове за предстоящия зимен трансферен прозорец, като ръководството на „дюшекчиите“ е набелязало играчите, с които може да се раздели. Според информация на испанското издание "ElDesmarque", клубът от Мадрид е готов да изслуша оферти за трима футболисти от настоящия си състав.

В списъка за продажба попадат играчи от различни линии, което показва намерението на клуба да освежи състава си. Атлетико ще разгледа предложения за следните футболисти: Конър Галахър, Джакомо Распадори и Александър Сьорлот.

Atlético de Madrid está disposto a ouvir propostas por três jogadores, segundo o ‘El Desmarque’:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Conor Gallagher

🇮🇹 Giacomo Raspadori

🇳🇴 Alexander Sørloth pic.twitter.com/sMMuOiE6mr — Diário de Transferências (@DTransferencias) December 15, 2025

Това решение отваря вратата за сериозни промени в отбора, като се очаква интересът към тези имена да бъде значителен.

Освен с продажбите, Атлетико Мадрид работи усилено и по привличането на нови попълнения. Основен приоритет за спортно-техническия щаб е намирането на качествен ляв бек.

Клубът активно проучва пазара, за да намери подходящ играч, който да засили конкуренцията и да внесе стабилност в отбранителния вал на тима.