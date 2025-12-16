Популярни
В Барселона са впечатлени от Бастони

  • 16 дек 2025 | 15:25
  • 492
  • 0

Италианският национал Алесандро Бастони от Интер е сред футболистите, от които Барселона се интересува на позицията централен защитник, твърди испанският вестник Sport.

Ръководството на Барселона е било впечатлено от 26-годишния футболист още миналия сезон, в който Бастони се открои с лидерските си качества в защитата. Каталунският гранд се е свързал и с агентите му, за да обсъди евентуален трансфер. Италианецът обаче има договор до 2028 година и ще е необходима значителна сума, която да изкуши шефовете на Интер да обмислят продажбата му.

Досега двете имена, които засега са най-силно свързвани с Барселона, са Марк Геи от Кристъл Палас и Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд).

