В Барселона са впечатлени от Бастони

Италианският национал Алесандро Бастони от Интер е сред футболистите, от които Барселона се интересува на позицията централен защитник, твърди испанският вестник Sport.

Ръководството на Барселона е било впечатлено от 26-годишния футболист още миналия сезон, в който Бастони се открои с лидерските си качества в защитата. Каталунският гранд се е свързал и с агентите му, за да обсъди евентуален трансфер. Италианецът обаче има договор до 2028 година и ще е необходима значителна сума, която да изкуши шефовете на Интер да обмислят продажбата му.

‼️Alessandro Bastoni is Barcelona's impossible dream.



They even contacted his entourage, but confirmed that they cannot afford a transfer of this magnitude at this moment.



— @sport pic.twitter.com/IVX29PrJVd — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 16, 2025

Досега двете имена, които засега са най-силно свързвани с Барселона, са Марк Геи от Кристъл Палас и Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд).

Снимки: Gettyimages