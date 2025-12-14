Артета: Показахме лоши защитни навици, неприемливи за нашето ниво

Мениджърът на Арсенал Микел Артета не бе твърде щастлив след изстраданата победа с 2:1 над Уулвърхамптън. Той нахока играчите си, че са показали "лоши защитни навици", като така за малко да изпуснат победата. Виктор Гьокереш отново не успя да се разпише. Това беше първият му мач като титуляр в Премиър лийг след завръщането му от контузия. Шведът обаче се размина с гнева на наставника.

„Той беше в много добри позиции, но топката не стигна до наказателното поле достатъчно бързо или точно. Неговото работно темпо и намерения бяха налице“, каза испанският треньор.

Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

„Знаехме, че ще бъде труден мач. Имахме много ситуации през първото полувреме, в които имахме страхотни възможности. След това не създадохме толкова много чисти положения през второто полувреме, но се представихме малко по-добре. След това имахме периоди от три минути, в които бяхме много пасивни, с много лоши защитни навици, неприемливи за нашето ниво. Трябва да подобрим това и в крайна сметка разчитахме на индивидуално действие, за да отбележим гол и да спечелим мача. Създаваме много ситуации, без да избираме правилните играчи при последния пас. Независимо как протича мачът, винаги е възможно да се намери решение за победа. Сега ще имаме спокойна седмица. След това се връщаме към коледния период, знаем какво се случва“, допълни испанецът.

