  Легендата Тиери Анри ще получи награда, олицетворяващя цялостния му принос

Легендата Тиери Анри ще получи награда, олицетворяващя цялостния му принос

  • 17 дек 2025 | 14:51
  • 207
  • 0
Легендата Тиери Анри ще получи награда, олицетворяващя цялостния му принос

Френската легенда на Арсенал Тиери Анри, който е смятан за един от най-великите футболисти на английската Висша лига, ще получи утре наградата Lifetime Achievement Award на BBC на специална церемония в Лондон за цялостната си кариера. През 2024 година същата награда бе връчена на колоездача сър Марк Каведндиш. Между лауреатите на този трофей фигурират Пеле, сър Боби Чарлтън, сър Дейвид Бекъм (футбол), Били Джийн Кинг (тенис), Тани-Грей Томпсън и дейм Джесика Енис-Хил (лека атлетика), сър Крис Хой (колоездене на писта).

"Футболът ми даде всичко и аз му дадох всичко. Да бъда признат и да бъда част от историята с тази награда за цялостна кариера и да оставя следа сред феновете и съотборниците ми е нещо, което никога няма да приема за даденост", каза френският футболист преди връчването на отличието. Тиери Анри е вкарал 228 гола в 377 мача за Арсенал по време на двата си престоя в английския клуб, като той изпревари Йън Райт и стана голмайстор на клуба през 2005. Той спечели две титла (включително през сезон 2003-04 с "непобедимия" отбор) и три пъти ФА Къп с "артилеристите". 

