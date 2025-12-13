Съставите на Арсенал и Уулвърхамптън

Лидерът в Премиър Лийг Арсенал посреща намиращия се на последното място Уулвърхамптън в двубой от 16-ия кръг. Срещата на "Емиратс" е с начален час 22:00, а "топчиите" ще търсят задължителен успех, с който да увеличат на 5 точки аванса си пред преследвача Манчестър Сити.

Отборът на Микел Артета спечели само два от последните си четири шампионатни мача, но остава на върха в класирането. "Вълците" пък са единственият тим без победа от началото на сезона и имат в актива си едва 2 точки, а шансовете им да се спасят от изпадане изглеждат нищожни.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Saliba and Timber return to the backline

⚓️ Rice in the middle

©️ Saka with the armband



Let's do this, Gunners ✊



🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) December 13, 2025

3️⃣ Three changes from #WOLMUN

➡️ Doherty, Joao Gomes and Hwang into the XI



How we line-up to face @Arsenal 📋 pic.twitter.com/EKeXNduVVq — Wolves (@Wolves) December 13, 2025

Снимки: Gettyimages