Съставите на Арсенал и Уулвърхамптън

Лидерът в Премиър Лийг Арсенал посреща намиращия се на последното място Уулвърхамптън в двубой от 16-ия кръг. Срещата на "Емиратс" е с начален час 22:00, а "топчиите" ще търсят задължителен успех, с който да увеличат на 5 точки аванса си пред преследвача Манчестър Сити.
Отборът на Микел Артета спечели само два от последните си четири шампионатни мача, но остава на върха в класирането. "Вълците" пък са единственият тим без победа от началото на сезона и имат в актива си едва 2 точки, а шансовете им да се спасят от изпадане изглеждат нищожни.
Снимки: Gettyimages