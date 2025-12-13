Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Съставите на Арсенал и Уулвърхамптън

Съставите на Арсенал и Уулвърхамптън

  • 13 дек 2025 | 21:03
  • 466
  • 0
Съставите на Арсенал и Уулвърхамптън

Лидерът в Премиър Лийг Арсенал посреща намиращия се на последното място Уулвърхамптън в двубой от 16-ия кръг. Срещата на "Емиратс" е с начален час 22:00, а "топчиите" ще търсят задължителен успех, с който да увеличат на 5 точки аванса си пред преследвача Манчестър Сити.

Отборът на Микел Артета спечели само два от последните си четири шампионатни мача, но остава на върха в класирането. "Вълците" пък са единственият тим без победа от началото на сезона и имат в актива си едва 2 точки, а шансовете им да се спасят от изпадане изглеждат нищожни.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

  • 13 дек 2025 | 19:35
  • 495
  • 0
Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

  • 13 дек 2025 | 19:26
  • 713
  • 0
Барселона 1:0 Осасуна, Рафиня разпечата вратата

Барселона 1:0 Осасуна, Рафиня разпечата вратата

  • 13 дек 2025 | 20:35
  • 6645
  • 22
Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

  • 13 дек 2025 | 19:21
  • 1289
  • 0
Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

  • 13 дек 2025 | 19:10
  • 611
  • 0
Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

  • 13 дек 2025 | 19:04
  • 744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 65207
  • 436
Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
  • 9631
  • 18
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 38321
  • 24
Барселона 1:0 Осасуна, Рафиня разпечата вратата

Барселона 1:0 Осасуна, Рафиня разпечата вратата

  • 13 дек 2025 | 20:35
  • 6645
  • 22
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 18849
  • 16