Милан празнува своя 126-и рожден ден

Днес Милан навършва 126 години от своето създаване. Миланският гранд е сред най-успешните клубове не само в Италия, но и в международен мащаб, като е основан на 16 декември 1899 година.

“Росонерите” имат точно 50 трофея в своята богата колекция, като са на трето място по брой титли на Италия със своите 19 такива. Към тях те са добавили пет купи и осем суперкупи на страната, седем триумфа в Купата на европейските шампиони и Шампионската лига, пет Суперкупи на Европа, две Купи на носителите на национални купи, три Междуконтинентални купи и един трофей от Световното клубно първенство.

A passion lived together: happy birthday to us and all Rossoneri out there 🤗🎂@433 pic.twitter.com/mCdkelMaKn — AC Milan (@acmilan) December 16, 2025

Клубът може да се похвали и с шестима различни носители на “Златната топка”: Джани Ривера, Рууд Гулит, Марко ван Бастен, Джордж Уеа, Андрий Шевченко и Кака. Като най-големи легенди на Милан могат да бъдат определени великите защитници Франко Барези и Паоло Малдини, а екипа на тима са носели още много славни футболисти като Гунар Нордал, Нилс Лидхолм, Лоренцо Буфон, Чезаре Малдини, Джовани Трапатони, Жозе Алтафини, Мауро Тасоти, Алесандро Костакурта, Роберто Донадони, Даниеле Масаро, Франк Рийкард, Деметрио Албертини, Себастиано Роси, Масимо Амброзини, Дженаро Гатузо, Дида, Филипо Индзаги, Андреа Пирло, Алесандро Неста, Кларънс Зеедорф, Кафу и Златан Ибрахимович.

“Дявола” е бил предвождан и от редица именити наставници, сред които Нерео Роко, Нилс Лидхолм, Ариго Саги, Фабио Капело, Карло Анчелоти и Масимилиано Алегри, а най-великият президент в клубната история безспорно е Силвио Берлускони, който превърна Милан в световен колос.

Снимки: Gettyimages