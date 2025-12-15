Милан е готов да привлече германски национал през януари

От Милан имат намерението да се подсилят с нов централен нападател през януари, като един от вариантите за тази цел е Никлас Фюлкруг от Уест Хам, съобщават в Италия.
Германският национал е сред опциите, които най-много се харесват на клубното ръководство, като се очаква през следващите дни да се засилят контактите с неговите представители и английския тим. Най-вероятно “росонерите” ще се опитат да вземат Фюлкруг под наем до края на сезона, след като Сантиаго Хименес и Кристофър Нкунку изпитват трудности с отбелязването на голове през настоящата кампания. Междувременно, 32-годишният играч няма нито едно попадение в досегашните си осем мача в Премиър лийг през този сезон.
Снимки: Gettyimages