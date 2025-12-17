Нападател на Милан ще отсъства още около два месеца

Нападателят на Милан Сантиаго Хименес ще се оперира, заради което възстановяването му от неговата контузия ще се удължи с още 6-8 седмици, съобщават италианските медии.
Както е известно, мексиканският национал не е играл от края на октомври заради травма в десния си глезен. Тъй като болката му не отминава, той е решил да се подложи на хирургическа интервенция. Според “Гадзета дело спорт”, докато се възстановява от контузията си, Хименес ще си търси и нов отбор, защото се очаква да бъде четвърти избор в атаката на “росонерите”. Освен това клубът вероятно ще направи опит да привлече нов нападател през януари, а това още повече би усложнило ситуацията на 24-годишния играч, който през този сезон няма гол в деветте си изиграни мача в Серия "А".
Снимки: Gettyimages