Милан е бил ощетен при ремито със Сасуоло, призна съдийски шеф

Отборът на Милан е бил ощетен по време на домакинството си на Сасуоло от изминалия кръг в Серия "А", което завърши наравно 2:2. За това призна Андреа Де Марко, който е един от ръководителите на съдийството в италианския футбол.

Става въпрос за ситуацията в 57-ата минута, когато Кристиан Пулишич се разписа за 3:1 в полза на “росонерите”, но попадението му беше отменено от главния съдия Валерио Крецини заради фал в атака на Рубен Лофтъс-Чийк срещу Фали Канде секунди по-рано. “В този случай играчът на Милан постави ръцете си върху гърба на Фали Канде. Трябва да оценим интензитета на действието. ВАР не може да се намеси в случая, но предвид тазгодишните указания по отношение на фаловете, това не може да се счита за нарушение. Следователно голът трябваше да бъде зачетен”, обясни Де Марко в предаването Open VAR по DAZN.

🗣️ Andrea De Marco, Head of Institutional Relations for CAN A and B, commented on Open VAR on DAZN: "The referee whistled for a foul. Loftus-Cheek places his hands on the back of the Sassuolo player, but the intensity must be assessed. The VAR cannot intervene. However, according… pic.twitter.com/zuqj0L2TfD — Milan Posts (@MilanPosts) December 16, 2025

Той също така коментира друга спорна ситуация, която дойде в последните секунди на срещата. Тогава гостите не получиха дузпа в своя полза заради потенциален фал на Страхиня Павлович срещу Уалид Чедира. “В този случай реферът на терена свърши чудесна работа с оценяването на ситуацията, а ВАР съдиите Пронтера и Мареска също се справиха доста добре, защото, както ясно виждате, Павлович продължава да тича праволинейно, докато Чедира изпъва крака си, за да пресече пътя на опонента си. Правилно решение, браво на всички”, заяви бившият съдия.

