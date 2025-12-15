Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан ще преподпише с ключов играч от състава на Алегри

Милан ще преподпише с ключов играч от състава на Алегри

  • 15 дек 2025 | 15:25
  • 414
  • 0

От Милан са постигнали споразумение с халф-бека Алексис Салемакерс за удължаване на неговия договор до лятото на 2030 година, като подписването ще се случи през следващите седмици, съобщават италианските медии.

Настоящият контракт на белгийския национал е със срок до юни 2027 година. С предстоящото подновяване 26-годишният играч ще получи двойно увеличение на заплатата си до около 3,5 млн. евро на сезон. Той пристигна в Милан през януари 2020 година, а през миналите две кампании игра под наем първо в Болоня, а след това и в Рома. През този сезон обаче Салемакерс е сред ключовите играчи в състава на Масимилиано Алегри. Така до момента той има общо 159 мача за “росонерите”, а само през настоящата кампания е записал 18 срещи с 2 гола и 4 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тиаго Силва намекна, че е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

Тиаго Силва намекна, че е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 1442
  • 0
Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 1749
  • 5
Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

  • 15 дек 2025 | 13:00
  • 1175
  • 0
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 6767
  • 12
Мануел Нойер се контузи

Мануел Нойер се контузи

  • 15 дек 2025 | 12:28
  • 698
  • 2
Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

  • 15 дек 2025 | 12:05
  • 1313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 13543
  • 21
11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

11-те на Септември (Сф) и Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 16:29
  • 1361
  • 0
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 18351
  • 21
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 16372
  • 26
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 6767
  • 12
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 7269
  • 12