Милан ще преподпише с ключов играч от състава на Алегри

От Милан са постигнали споразумение с халф-бека Алексис Салемакерс за удължаване на неговия договор до лятото на 2030 година, като подписването ще се случи през следващите седмици, съобщават италианските медии.

Настоящият контракт на белгийския национал е със срок до юни 2027 година. С предстоящото подновяване 26-годишният играч ще получи двойно увеличение на заплатата си до около 3,5 млн. евро на сезон. Той пристигна в Милан през януари 2020 година, а през миналите две кампании игра под наем първо в Болоня, а след това и в Рома. През този сезон обаче Салемакерс е сред ключовите играчи в състава на Масимилиано Алегри. Така до момента той има общо 159 мача за “росонерите”, а само през настоящата кампания е записал 18 срещи с 2 гола и 4 асистенции.

🚨🌕 | 𝑪𝑶𝑵𝑭𝑰𝑹𝑴𝑬𝑫: Alexis Saelemaekers found 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 𝗔𝗚𝗥𝗘𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 with #ACMilan last week for his contract renewal. ✍️🇧🇪



The announcement is expected soon. The player has been rewarded with a contract extension and an economic increase (pay raise). 💰📈



🗞:… pic.twitter.com/ExMwu7eUSZ — Milan Xtra (@MilanXtra) December 15, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages