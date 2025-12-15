Милан ще преподпише с ключов играч от състава на Алегри

От Милан са постигнали споразумение с халф-бека Алексис Салемакерс за удължаване на неговия договор до лятото на 2030 година, като подписването ще се случи през следващите седмици, съобщават италианските медии.
Настоящият контракт на белгийския национал е със срок до юни 2027 година. С предстоящото подновяване 26-годишният играч ще получи двойно увеличение на заплатата си до около 3,5 млн. евро на сезон. Той пристигна в Милан през януари 2020 година, а през миналите две кампании игра под наем първо в Болоня, а след това и в Рома. През този сезон обаче Салемакерс е сред ключовите играчи в състава на Масимилиано Алегри. Така до момента той има общо 159 мача за “росонерите”, а само през настоящата кампания е записал 18 срещи с 2 гола и 4 асистенции.
Снимки: Gettyimages