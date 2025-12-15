Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Защитник на Милан избегна сериозна травма, но ще пропусне сблъсъка с Наполи

Защитник на Милан избегна сериозна травма, но ще пропусне сблъсъка с Наполи

  • 15 дек 2025 | 17:00
  • 324
  • 0

Защитникът на Милан Матео Габия е избегнал сериозна травма по време на вчерашното реми 2:2 със Сасуоло, съобщават италианските медии.

Италианският национал беше принудително заменен в 60-ата минута на двубоя, като последвалите медицински прегледи са показали, че става въпрос само за хиперекстензия на лявото му коляно, а не за сериозно увреждане на връзки или менискус. Въпреки това по всяка вероятност централният бранител ще пропусне полуфинала за Суперкупата на Италия срещу Наполи в четвъртък, като най-възможният му заместник е Кони Де Винтер, който го замени и вчера. Габия все пак ще пътува с отбора за Саудитска Арабия, като в тима се надяват той да е готов поне за потенциалния финал срещу Интер или Болоня следващия понеделник.

Досега през сезона 26-годишният защитник не е пропускал шампионатен мач на своя тим, като беше титуляр във всички 15 срещи на “росонерите” в Серия "А". Той получи почивка само в две срещи за Купата на Италия, където записа един двубой.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тиаго Силва е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

Тиаго Силва е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 1722
  • 0
Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 2116
  • 6
Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

  • 15 дек 2025 | 13:00
  • 1383
  • 0
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 9337
  • 16
Мануел Нойер се контузи

Мануел Нойер се контузи

  • 15 дек 2025 | 12:28
  • 825
  • 2
Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

  • 15 дек 2025 | 12:05
  • 1488
  • 0
Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

Асен Златев е новият президент на БФВТ

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

