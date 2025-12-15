Защитник на Милан избегна сериозна травма, но ще пропусне сблъсъка с Наполи

Защитникът на Милан Матео Габия е избегнал сериозна травма по време на вчерашното реми 2:2 със Сасуоло, съобщават италианските медии.

Италианският национал беше принудително заменен в 60-ата минута на двубоя, като последвалите медицински прегледи са показали, че става въпрос само за хиперекстензия на лявото му коляно, а не за сериозно увреждане на връзки или менискус. Въпреки това по всяка вероятност централният бранител ще пропусне полуфинала за Суперкупата на Италия срещу Наполи в четвъртък, като най-възможният му заместник е Кони Де Винтер, който го замени и вчера. Габия все пак ще пътува с отбора за Саудитска Арабия, като в тима се надяват той да е готов поне за потенциалния финал срещу Интер или Болоня следващия понеделник.

Multiple sources in Italy claim that Milan defender Matteo Gabbia has suffered a ‘hyperextension trauma of the left knee’, but the Rossoneri are relieved that exams have ruled out ‘capsuloligamentous and meniscal injuries.’ pic.twitter.com/Bc1hLaS054 — Football Italia (@footballitalia) December 15, 2025

Досега през сезона 26-годишният защитник не е пропускал шампионатен мач на своя тим, като беше титуляр във всички 15 срещи на “росонерите” в Серия "А". Той получи почивка само в две срещи за Купата на Италия, където записа един двубой.

Снимки: Gettyimages