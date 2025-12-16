Популярни
Чаби Алонсо: В чужбина са много изненадани заради случая “Негреира”

  • 16 дек 2025 | 15:12
  • 833
  • 1

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо коментира не само предстоящата визита на третодивизионния Талавера де ла Рейна за Купа на краля, но и разследването срещу Барселона по случая “Негреира”.

“Винаги сме знаели, че Купата е специално състезание. То ти дава възможността да срещнеш отбори като Талавера, но също така в турнира стават големи изненади. Ще подходим с обичайните респект и подготовка, като ще бъдем готови. Трябва да се подготвим за мача тактически, физически и психически. Това са различни условия от тези, с които сме свикнали, така че е ключово да се подготвим с необходимото отношение. Вече знаете, че не обичам да разкривам кои ще са титулярите. Разбира се, че Ендрик ще бъде в състава и ще може да играе. Ще разчитаме на всички налични играчи.

Моята ситуация продължава да бъде същата, като поддържам добра комуникация с ръководството. Ние сме заедно в това, като всеки изпълнява своята роля. Случая “Негреира”? Във всички първенства се случват всякакви неща. Като хора, всички ние допускаме грешки. Това, което се случи тук, много изненадва хората в чужбина, защото нямаше никакви последствия, нито поета отговорност. Затова е много важно да се знае какво се случило. Това не е нормално и не бива да се приема като такова. Поддържаме позицията на клуба и на президента. Най-важното е да се разбере истината за случилото се заради доброто на футбола”, заяви Алонсо на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

