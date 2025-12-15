Ханзи Флик за оплакванията на Реал Мадрид: Натискът върху съдиите не е справедлив

Барселона се радва на серия от седем победи в Ла Лига, но сега трябва да насочи вниманието си към турнира за Купата на краля. Отборът е действащ носител на трофея, а сега започва защитата му с визита на третодивизионния Гуадалахара от едноименния град в сблъсък от 1/16-финалите. Мачът е във вторник от 22:00 часа на стадиона на съперника - “Педро Ескартин”, който събира само 6000 души и е на около 560 км от Барселона. Победителят ще бъде определен в тази среща.

На срещата си с медиите наставникът на Барса Ханзи Флик анонсира за ротации в състава. Той коментира и горещата тема с недоволството на Реал Мадрид от съдийството в изминалия мач срещу Алавес. Ето какво заяви треньорът:

Какъв ще е мачът срещу Гуадалахара?

Трябва да играем както в Ла Лига. Ние сме фаворити и искам да видя качество от отбора.

Нужна ли е допълнителна мотивация за този съперник?

Става дума за манталитет и отношение. Играчите го знаят – мачът зависи от нас. За мен това е основният елемент. Трябва да покажем на какво сме способни. Миналия сезон вече играхме срещу Барбастро и го показахме, искаме да направим същото.

Възможен ли е требъл?

Това винаги е целта на големите клубове. Ние сме фокусирани върху печеленето на трофеи. Имаме качеството, но пътят е дълъг.

На същото ниво ли е отборът този сезон спрямо миналия?

През последните два месеца много пострадахме от контузии. През последните четири седмици се подобрихме значително, контузените се върнаха и виждаме качеството на отбора. Винаги става дума за напредък след всеки мач – да видим какво можем да правим по-добре. Намираме се в средата на сезона и имаме голямо поле за развитие. Това е нашата цел: да се подобряваме във всеки двубой.

Какво ще кажете за оплакванията на Реал Мадрид от съдийството?

Всички знаем, че реферите са част от играта, без тях не можем. Понякога си мислиш, че можеха да се справят по-добре, но друг път вършат фантастична работа. Всеки прави грешки. Като цяло вършат страхотна работа и ние трябва да се концентрираме върху себе си. Играчите, както и ние, също правим грешки. Не искам да гледам към другите – това е най-доброто, което можем да направим. Съдиите са под огромен натиск и това не е справедливо.

Кой ще е на вратата във вторник?

Със сигурност ще дадем почивка на Жоан Гарсия, но все още не сме решили кой ще го замести. Утре ще видим. Преди всичко искаме да говорим с играчите и преди мача ще им кажем кой ще играе.

Каква е ролята на Марк-Андре тер Стеген?

Той се конкурира при равни условия. Фантастичен вратар е. Имаме трима отлични играчи на този пост и съм много доволен. Ясно е какво съм казал и преди – Жоан Гарсия е номер едно. Тер Стеген изигра фантастичен минал сезон и за мен той е много важен футболист.

Бихте ли го разбрали, ако поиска да остане?

Това е негово решение. Говорили сме за ситуацията му и го уважавам. Марк-Андре е фантастичен вратар, много добър играч и също така голям човек.

Ще има ли други ротации?

Това също ще се реши утре, разбира се, възможно е да има. За Левандовски – ще видим как ще се чувства утре. Ще направим някои промени, но искаме да спечелим, това е най-важното.

Ако Левандовски не играе, какви варианти ще пробвате за позиция №9?

Винаги го обмисляме. Има няколко играчи, които могат да играят там – Фермин Лопес, Маркъс Рашфорд…

А Марк Касадо като бек?

Мисля, че той е халф.