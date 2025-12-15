Телевизията на Реал Мадрид нападна съдиите: Не е грешка, нарочно го правят

В Реал Мадрид са възмутени от съдийството в мача срещу Алавес, особено заради нарушението за дузпа срещу Винисиус Жуниор, за която „белият балет“ претендира през второто полувреме при резултат 2:1. Главният арбитър Виктор Гарсия Вердура не отсъди наказателен удар, а Пабло Гонсалес Фуертес от ВАР стаята не го повика да преразгледа ситуацията. Спъването, което реферът не счете за достатъчно нарушение, въпреки че беше добре позициониран и видя всичко отблизо, и липсата на корекция от ВАР, предизвикаха гнева на мадридския клуб. В знак на протест отборът реши да не изпраща нито един играч в микс зоната, за да се избегнат изказвания, които биха могли да доведат до санкции.

Самият треньор Чаби Алонсо използва сарказъм на пресконференцията, коментирайки въпросната ситуация и липсата на намеса от ВАР: „Стори ми се чиста дузпа. Вини е много бърз, има контакт... и съм много изненадан, че дори не се стигна до преглед с ВАР. Като казах това, не сме изненадани. Трябва да продължим напред“. Той също така отправи иронична забележка относно присъствието на Гонсалес Фуертес във ВАР стаята след случилото се преди последния финал за Купата на краля, където той имаше същата задача. На въпрос дали това е изненадващо, той отговори: „Ти го каза. И ще спрем дотук“. Възмущението беше осезаемо и в съблекалнята, въпреки че не бяха отправени публични критики, за да се избегнат потенциални наказания.

Основният канал, чрез който клубът изрази недоволството си, беше Real Madrid TV. В ефира на клубната телевизия бяха подчертани определени аспекти, свързани с двамата арбитри. За Гарсия Вердура беше изтъкнато, че е каталунец и е бил поканен да ръководи мача за трофея „Жоан Гампер“ на Барселона срещу Комо миналото лято. Относно Гонсалес Фуертес многократно бяха цитирани думите му преди последния финал за Купата, които бяха изтълкувани като „заплаха“ към Реал. Тогава той каза: „Ще трябва да започнем да взимаме мерки. Няма да позволим това, което се случва, да продължава. Не се съмнявайте, че испанското съдийство ще влезе в историята. Няма да търпим повече това, което търпим“.

Критики бяха отправени и към Фран Сото, президент на Съдийската комисия, и останалите членове на ръководството ѝ: „Преди беше Медина Канталехо, сега е Фран Сото. Както казва Лампедуза в „Гепардът“: „Променяме всичко, за да не се промени нищо“. Същите хора остават. Фран Сото казва, че трябва да забравим случая „Негреира“. Това е мръсната Лига „Негрейра“, Мадрид се състезава с вързани ръце и трябва да играе много добре, за да е конкурентен. Това се случва кръг след кръг. Възмутително е. Какво ли си е помислил Фран Сото след толкова повторения. Проблемът не са видеата на Real Madrid TV, това е лъжа. Не е въпрос на интензитет, при тази скорост падаш при най-малкото докосване. Това не е човешка грешка. Това има друго име. Решението е ясно: да не се свири, защото Гарсия Вердура и Гонсалес Фуертес не искат. Синовете на Негреира продължават и злоупотребяват с власт“.

Основното възмущение по Real Madrid TV беше насочено най-вече към факта, че Гонсалес Фуертес не е сигнализирал на Гарсия Вердура да прегледа ситуацията: „Беше толкова нагло, толкова ясно, толкова очевидно, толкова подло, толкова безсрамно... Особено от страна на този във ВАР. Гонсалес Фуертес вече каза, че ще влязат в историята и ние страдаме от това от началото на сезона. Те ощетяват Реал Мадрид по изключително груб начин, записите са налице, не оставят съмнения. Един кадър е достатъчен, вижда се чиста дузпа. ВАР напълно се оттегли. Гонсалес Фуертес не може да свири повече, трябва да бъде наказан, трябваше да бъде наказан още след финала за Купата на краля. После ще излезе да плаче и да се прави на жертва. Това е липса на уважение към локомотива на испанския футбол, почитан във всички страни по света, освен тук, където е малтретиран“.

