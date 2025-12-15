Шефът на испанския футбол отговори на критиките на Реал Мадрид

Президентът на Кралската футболна федерация на Испания Рафаел Лусан се изказа в подкрепа на съдийската гилдия. Това става само ден след като избухна нов скандал и Реал Мадрид, първо на пресконференция, а след това и чрез официалната си телевизия, отново изрази недоволството си от работата на реферите.

Този път това беше заради действията на арбитрите в изминалия мач срещу Алавес, спечелен от “кралете” с 2:1. Основно те са недоволни, че не са получили дузпа за нарушение срещу Винисиус Жуниор.

“Човешко е да се греши - заяви Лоусан. - Испанското съдийство е в топ 5 в света, намираме се на страхотно ниво. А без помощта на клубовете е невъзможно, винаги има някаква суматоха наоколо.”

“Трябва да продължим да търсим единство в критериите и действията, но това е правилната посока. Съдийството разполага с най-добрите технологии и ресурси ”, добави президентът на централата.

