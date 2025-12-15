Недоволният Перес: Как да забравим най-големия скандал в историята на футбола?

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес също изрази недоволството си от съдийството спрямо отбора. Последният повод на столичани да изразяват разочарованието си от реферите е неотсъдени според тях дузпи за нарушения срещу Винисиус Жуниор и Родриго в изминалия мач срещу Алавес.

“Коледа е време за размисъл, а най-голямата грижа на Реал Мадрид е ситуацията със съдийството”, започна Перес по време на ежегодната си реч пред медиите преди коледните празници.

После той зачекна темата с делото “Негреира”, според което от Барселона са обвинени, че са плащали на бивш шеф на съдиите. Според каталунците тези пари са били за изготвянето на съдийски доклади, но Перес обръща внимание, че треньорът на “Камп Ноу” никога не са виждали такива доклади.

“Както добре знаете, изключително сериозната ситуация, възникнала със случая “Негреира“ в продължение на почти две десетилетия, заслужава справедливост - продължи босът на “белите”. - Напълно неразбираемо е как институциите оставиха Реал Мадрид сам в тази битка. Как е възможно президентът на съдиите да ни моли да забравим за това? Как да забравим най-големия скандал в историята на футбола? Как могат федерацията и лигата да се държат по този начин? Те имат задължението да пазят почтеността.“

“Случаят “Негреира“ е най-сериозният проблем във футбола днес. Знаем, че са платени над 8 милиона за технически доклади за съдии. И на всичкото отгоре те никога не са били получавани от треньорите. Кой може да повярва, че се е плащало за тези доклади, за чието съществуване дори наставниците не са знаели? Това подчертава необходимостта от радикална промяна.“

“Един от арбитрите в последния ни двубой беше човек (Пабло Гонсалес Фуертес на ВАР - б.р.), който ни заплаши с мерки срещу нашия клуб в навечерието на финала за Купата на краля през миналия сезон. И изглежда, че спъванията срещу Винисиус и Родриго не са дузпи. Това е нововъведението на този сезон.

Възможно е някой клуб да е изпаднал, ставайки жертва на случая “Негреира“. Нашият футбол е увреден и трябва да има справедливост. Не забравяйте, че разследващият съдия в съда по случая го определи като системна корупция. А от Барса признаха, че тези плащания са били извършвани, защото са били „удобни“. Защо? За какво? Мадрид ще продължи да настоява, а вие, медиите, играете фундаментална роля.

Като оставим настрана този случай, ние сме много развълнувани. Присъстваме на финала на строителните работи по „Бернабеу“. Мачът от NFL позволи на целия свят да се наслади на стадиона, една от големите атракции на Мадрид. Живеем във времена на промяна. Споделяме страстта към спорта и от Мадрид благодарим за работата. И накрая, от името на Управителния съвет и от мое име, желая Весела Коледа. Много благодаря”, завърши Перес.