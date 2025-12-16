Популярни
Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

  • 16 дек 2025 | 13:37
От Ювентус са набелязали халфа Ксавер Шлагер, чийто договор с РБ Лайпциг изтича в края на сезона, съобщава Джанлука Ди Марцио. Това означава, че през лятото “бианконерите” биха могли да привлекат 28-годишния играч като свободен агент.

Шлагер се присъедини към “биковете” през лятото на 2022 година насам, когато те платиха на Волфсбург 12 млн. евро за него. Оттогава насам полузащитникът е изиграл общо 107 мача с 11 попадения и 11 асистенции за Лайпциг, като само през този сезон е записал 13 двубоя с един гол във всички турнири. Освен това той е национал на Австрия, като има 49 срещи с четири попадения и два голови паса за мъжкия състав на страната.

