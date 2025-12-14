Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Босът на Ювентус: Историята и идеалите на клуба не се продават

Босът на Ювентус: Историята и идеалите на клуба не се продават

  • 14 дек 2025 | 05:05
  • 382
  • 0
Босът на Ювентус: Историята и идеалите на клуба не се продават

Изпълнителният директор на Ювентус Джон Елкан обясни, че „нашата история и ценности не се продават“, след като компанията майка Exor отхвърли оферта за придобиване от страна на Tether.

Въпреки че Tether вече са миноритарни акционери, вчера те обявиха предложение на стойност 1,1 милиарда евро за закупуване на всички останали акции, притежавани от холдинговата компания на семейство Аниели – Exor. Офертата беше категорично отхвърлена, а сега президентът на Exor Елкан, наследник на богатството на фамилия Аниели, публикува видео, в което обясни мотивите за отказа.

Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания
Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

„Юве е част от моето семейство от 102 години в истинския смисъл на думата, защото в рамките на един век видяхме как четири поколения го правят по-голям, по-силен, защитават го в трудни моменти и празнуват в многото щастливи времена. Това не е всичко. Юве е част от много, много по-голямо семейство. Семейството на „бианконерите“. То се състои от милиони фенове в Италия и по света, които обичат клуба така, както обичат най-близките си хора. Именно с мисъл за тази страст, тази история на любов, която ни обединява повече от век, ние като семейство продължаваме да подкрепяме нашия отбор и да гледаме към бъдещето, за да изградим един печеливш Ювентус.“

Въпреки че през последните години имаше информации, че Exor са разочаровани от сумите, които се налага да влагат за стабилизиране на касата на Ювентус, особено след счетоводния скандал с изкуствено завишени трансферни суми, те никога не са изглеждали склонни към идеята да продадат клуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер гостува на неудобен съперник

Интер гостува на неудобен съперник

  • 14 дек 2025 | 06:50
  • 307
  • 0
Фратрия се раздели с нападател

Фратрия се раздели с нападател

  • 14 дек 2025 | 00:58
  • 992
  • 0
Ханзи Флик: Педри е феноменален

Ханзи Флик: Педри е феноменален

  • 14 дек 2025 | 00:30
  • 1384
  • 0
Слот: Няма проблем между мен и Салах

Слот: Няма проблем между мен и Салах

  • 14 дек 2025 | 00:29
  • 2173
  • 0
Тулуза вилня в Париж

Тулуза вилня в Париж

  • 14 дек 2025 | 00:12
  • 1079
  • 0
Еспаньол продължава възхода си с четвърти пореден успех

Еспаньол продължава възхода си с четвърти пореден успех

  • 13 дек 2025 | 23:56
  • 932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 80432
  • 523
Реал Мадрид е длъжен да спре пропадането

Реал Мадрид е длъжен да спре пропадането

  • 14 дек 2025 | 05:44
  • 731
  • 2
Манчестър Сити ще има коварно гостуване в Лондон

Манчестър Сити ще има коварно гостуване в Лондон

  • 14 дек 2025 | 06:30
  • 122
  • 0
Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
  • 29517
  • 107
Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

Два автогола спасиха Арсенал от шокиращ провал

  • 13 дек 2025 | 23:55
  • 15972
  • 28
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 21716
  • 115