Босът на Ювентус: Историята и идеалите на клуба не се продават

Изпълнителният директор на Ювентус Джон Елкан обясни, че „нашата история и ценности не се продават“, след като компанията майка Exor отхвърли оферта за придобиване от страна на Tether.

Въпреки че Tether вече са миноритарни акционери, вчера те обявиха предложение на стойност 1,1 милиарда евро за закупуване на всички останали акции, притежавани от холдинговата компания на семейство Аниели – Exor. Офертата беше категорично отхвърлена, а сега президентът на Exor Елкан, наследник на богатството на фамилия Аниели, публикува видео, в което обясни мотивите за отказа.

Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

„Юве е част от моето семейство от 102 години в истинския смисъл на думата, защото в рамките на един век видяхме как четири поколения го правят по-голям, по-силен, защитават го в трудни моменти и празнуват в многото щастливи времена. Това не е всичко. Юве е част от много, много по-голямо семейство. Семейството на „бианконерите“. То се състои от милиони фенове в Италия и по света, които обичат клуба така, както обичат най-близките си хора. Именно с мисъл за тази страст, тази история на любов, която ни обединява повече от век, ние като семейство продължаваме да подкрепяме нашия отбор и да гледаме към бъдещето, за да изградим един печеливш Ювентус.“

Въпреки че през последните години имаше информации, че Exor са разочаровани от сумите, които се налага да влагат за стабилизиране на касата на Ювентус, особено след счетоводния скандал с изкуствено завишени трансферни суми, те никога не са изглеждали склонни към идеята да продадат клуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages