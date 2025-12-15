Популярни
Спалети: Това е най-важната ни победа, откакто съм тук

  • 15 дек 2025 | 06:27
  • 771
  • 0

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети не скри задоволството си след успеха с 1:0 над Болоня. Той дори отиде по-далеч и заяви, че това е "най-важната победа", откакто той пое отбора.

„Това е най-важната ни победа до момента, абсолютно, защото се изправихме срещу отбор, който има идентичност, качество и ентусиазъм. Те са изградени добре и дори с 10 души ни затрудниха. Победата тук означава още повече за моите играчи и те заслужават поздравления тази вечер. Справиха се наистина добре“, заяви Спалети.

„Видях добре свършена работа на тренировките и казах на директорите, че играчите са енергични и реагират добре. Нуждаехме се от представяне, което да им вдъхне увереност, и се надявам след този мач да продължим да се подобряваме. Освен гола, във футбола трябва да се оценява цялостното представяне. Тази вечер Ювентус беше в сърцето на играта през всичките 90 минути, бореше се за всяка топка, надхвърли индивидуалните дуели, в които Болоня те принуждава да влизаш, и това е добър знак за бъдещето“, допълни специалистът.

Резерва зарадва Ювентус в Болоня
След това наставникът каза добри думи и за автора на победния гол Хуан Кабал.

„Кабал трябва да се научи да контролира някои от емоциите си. Той е като породист кон със своята сила и способност да спринтира многократно, има талант за удари с пета, но талант е и да повториш 100-метрови спринтове 20 пъти. Той не се притеснява от ситуации един на един, добър е във въздуха, но в мачовете, които изигра досега, не беше достатъчно прецизен за таланта, който притежава, затова трябваше да бъда строг с него“, смята треньорът.

Опенда беше друга резерва, която оказа влияние, борейки се здраво и изкарвайки червен картон на Хегем, но също така пропусна няколко чисти положения.

„Хареса ми представянето му. Опенда е различен играч от Джонатан Дейвид, който, честно казано, ми прилича повече на втори нападател, отколкото на централен, тъй като комбинира със съотборниците си. Опенда има повече мощ и вероятно срещу отбори като Болоня се чувства по-удобно, защото може да ги атакува с чиста скорост, когато се отворят пространства“, заключи Спалети.

Снимки: Gettyimages

