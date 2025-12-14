Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Нюрнбергер пропусна победа на Дармщат

Нюрнбергер пропусна победа на Дармщат

  • 14 дек 2025 | 22:35
  • 443
  • 0
Нюрнбергер пропусна победа на Дармщат

Дармщат записа нова победа на сметката си във Втора Бундеслига, като се наложи с 1:0 в домакинството си на Пройсен Мюнстер от 16-ия кръг. Българският национал Фабиан Нюрнбергер обаче пропусна този мач заради контузия на коляното.

Единственият гол в мача падна през второто полувреме и негов автор бе Килиан Коредор в 56-ата минута.

С тази победа Дармщат заема 3-тото място във временното класиране с 32 точки. Пред него са Шалке 04 и Елверсберг, съответно с 37 и 33 точки.

Пройсен Мюнстер пък остава на 10-ата позиция с 19 точки до момента.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

  • 14 дек 2025 | 19:30
  • 3583
  • 2
Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

  • 14 дек 2025 | 19:22
  • 977
  • 0
Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

  • 14 дек 2025 | 20:29
  • 13237
  • 35
Интер се възползва от грешките на Милан и Наполи и превзе върха в Серия "А"

Интер се възползва от грешките на Милан и Наполи и превзе върха в Серия "А"

  • 14 дек 2025 | 20:57
  • 7885
  • 13
Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

  • 14 дек 2025 | 18:53
  • 1297
  • 0
Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

  • 14 дек 2025 | 18:47
  • 7043
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 23304
  • 15
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 44814
  • 52
Алавес 1:2 Реал Мадрид, красив гол на Родриго върна "белият балет" напред

Алавес 1:2 Реал Мадрид, красив гол на Родриго върна "белият балет" напред

  • 14 дек 2025 | 23:32
  • 5329
  • 237
Резерва зарадва Ювентус в Болоня

Резерва зарадва Ювентус в Болоня

  • 14 дек 2025 | 23:38
  • 3100
  • 9
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 9409
  • 20
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 24389
  • 176