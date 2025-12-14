Нюрнбергер пропусна победа на Дармщат

Дармщат записа нова победа на сметката си във Втора Бундеслига, като се наложи с 1:0 в домакинството си на Пройсен Мюнстер от 16-ия кръг. Българският национал Фабиан Нюрнбергер обаче пропусна този мач заради контузия на коляното.

Единственият гол в мача падна през второто полувреме и негов автор бе Килиан Коредор в 56-ата минута.

С тази победа Дармщат заема 3-тото място във временното класиране с 32 точки. Пред него са Шалке 04 и Елверсберг, съответно с 37 и 33 точки.

Пройсен Мюнстер пък остава на 10-ата позиция с 19 точки до момента.

Снимки: Gettyimages