Унион изхвърли финалиста от миналия сезон след продължения, Дармщат си го върна с лихвите на Шалке

Елитният Унион (Берлин) победи с 2:1 след продължения финалиста от миналия сезон втородивизионен Арминия (Билефелд) в мач от втория кръг от Купата на Германия. Двата тима изиграха тридесет допълнителни минути, след като в редовното време завършиха 1:1.

Унион поведе още в 11-ата минута, когато Кристофер Тримел центрира, а Леополд Куерфелд се извиси и с глава откри за 1:0. Арминия обаче съвсем не се отчая от лошото начало и сравнително бързо успя да изравни. Маел Корбо с нестандартно отигрване намери Монжу Момулу, който с глава преодоля неразчетено излезлия страж на домакините Фредерик Рьонов.

Втората част предложи по-малко интересни моменти, като двата отбора пропуснаха по едно добро положение. Ноа-Жоел Саренрен-Бази нацели лявата странична греда на домакините в 58-ата минута. В последните минути на редовното време пък Данильо Дуки след корнер стреля с глава от удобна позиция, но право в ръцете на стража на Арминия Йонас Керскен.

В продълженията на срещата Унион бе този, който нанесе решителният удар. В 106-ата минута вратарят на Арминия успя със сетни усилия да избие удар с глава на Том Роте, но при последвалото разбъркване Дуки бе точен с добавка и изведе тима си напред – 2:1. До края на мача гостите опитаха да изравнят, но Унион се бранеше добре и в крайна сметка продължи напред.

В друга от срещите от тази фаза Дармщат без контузения Фабиан Нюрнбергер в състава си разби с 4:0 лидера във Втора Бундеслига Шалке 04. Само преди пет дни двата тима се срещнаха във втората по сила дивизия на Германия и тогава тимът от Гелзенкирхен спечели с 1:0, но сега „лилиите“ си го върнаха с лихвите на съперника си и спряха серията им от пет поредни победи.

Четирима различни футболисти вкараха за Дармщат в тази среща, като за пет минути през първата част домакините си осигуриха комфортна преднина. Първо в 23-ата минута японецът Хироки Акияма откри след добра контраатака, а малко след това централният бранител Матей Маглика удвои с глава след центриране от корнер.

Разгромът за Шалке бе оформен през втората част. В 48-ата минута поредна убийствена контраатака на Дармщат изведе Фрейзър Хорнби очи в очи с Лорис Кариус и крилото нямаше как да сбърка – 3:0. Крайното 4:0 бе оформено в 60-ата минута от току-що влезлия поляк Бартош Бялек, който изскочи от дълбочина и също не пропусна, останал очи в очи със стража на Шалке.