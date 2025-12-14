Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи равносметка за близо шестте месеца, в които пое управлението на клуба. Бизнесменът разкри, че задълженията на "жълто-черните" вече са под 5 милиона лева, след което се обърна към кмета на Пловдив Костадин Димитров, който, според него, се опитва да саботира "канарчетата".
Ето какво написа Филипов:
"Скъпи ботевисти,
Днес ви пиша с гордост, вяра и отговорност.
След 5,5 месеца управление на клуба мога да кажа ясно:
Ботев оцеля.
И не просто оцеля - Ботев отново диша, изправя се и върви напред.
Поехме ПФК Ботев Пловдив в един от най-тежките моменти в историята му - с 6,8 милиона лева дълг по документи, а реално - близо 9 милиона лева.
Днес, благодарение на общите ни усилия, задълженията на клуба са под 5 милиона лева.
Това не са обещания - това са факти, извоювани с труд и лишения.
От сърце благодаря на всички приятели, партньори и фирми, които припознаха нашата борба и застанаха до Ботев с рекламни договори, за да има приходи, стабилност и бъдеще.
Приятели, без вашата подкрепа тази битка нямаше как да бъде спечелена.
Всички знаете - активът на един футболен клуб са неговите футболисти.
На 29.06.2025 г. Ботев разполагаше с футболисти на стойност 3,5 милиона евро.
Към днешна дата Ботев притежава футболисти за 10,7 милиона евро.
Това означава перспектива, сигурност и самочувствие за бъдещето.
И на терена вървим напред.
Ботев е 11-и в класирането и 5 точки над зоната за изпадане.
Вчера се класирахме за четвъртфинал за Купата на България и променихме 31-годишна черна статистика, побеждавайки Спартак Варна с 0:2 на техния стадион.
Днес направихме още една важна крачка - върнахме живота на „Колежа“.
С откриването на Коледен базар „Колежа“ показахме, че стадионът не е просто бетон и трибуни, а сърцето на Ботев.
Въпреки всички пречки и административни спънки, които ни бяха и продължават да ни се поставят от кмета на града Костадин Димитров, ние не се отказахме.
Преборихме се и отворихме базара.
Същото протакане и фалшиви обещания срещаме и при разговорите за подписването на договора за последния етап на стадион „Христо Ботев“.
И въпреки всичко това аз съм щастлив, защото знам едно:
Ботев го има. И Ботев ще го има.
Затова заявявам ясно и категорично:
Неуважаеми г-н Димитров,
колкото и да се опитвате да пречите и да саботирате ПФК Ботев Пловдив - няма да успеете.
Ботев ще бъде по-силен от всякога.
А на вас ви остават да взимате още 48 заплати от гражданите на Пловдив.
Не съм сигурен обаче, че ще успеете да си ги вземете всички.
Скъпи ботевисти,
пътят няма да е лек, но ние никога не сме търсили лесното.
С вас до нас, с пълни трибуни и с жълто-черно сърце - Ботев няма как да бъде спрян.
Красота.
Вяра.
Борба.
Ботев завинаги!".