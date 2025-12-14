Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Феновете на Ботев (Пд) избраха Николай Минков за футболист №1 за 2025 г.

Феновете на Ботев (Пд) избраха Николай Минков за футболист №1 за 2025 г.

  • 14 дек 2025 | 19:08
  • 553
  • 1

Николай Минков беше избран от феновете за футболист №1 на Ботев (Пловдив) за 2025-а година. Десният краен защитник на "канарчетата" няма пропуснат мач през този сезон, като в 21 срещи има три гола и шест асистенции.

За най-добър млад играч беше определен Ивайло Видев, който отбеляза дебютния си гол в мъжкия футбол при победата срещу Ботев (Враца) с 2:1 в началото на октомври.

Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече
Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

"Жълто-черните" заемат 11-ата позиция след края на есенния полусезон в efbet Лига, а в турнира за Купата на България се класираха на четвъртфинал след успех над Спартак (Варна) с 2:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 4109
  • 9
Кметът на Враца: По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал

Кметът на Враца: По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал

  • 14 дек 2025 | 18:33
  • 4903
  • 1
Градев пред Сашо Диков: Говори се, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава

Градев пред Сашо Диков: Говори се, че ако Левски не стане шампион, Гонзо си заминава

  • 14 дек 2025 | 18:23
  • 12910
  • 36
Християна Гутева: Не се влияя от предразсъдъците

Християна Гутева: Не се влияя от предразсъдъците

  • 14 дек 2025 | 18:22
  • 1127
  • 2
Косич: Имаме амбиции за купата

Косич: Имаме амбиции за купата

  • 14 дек 2025 | 18:15
  • 1083
  • 1
Нанков: Искам да направя много промени, мачът свърши след глупостите, които направихме

Нанков: Искам да направя много промени, мачът свърши след глупостите, които направихме

  • 14 дек 2025 | 18:10
  • 1140
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 19382
  • 12
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 38944
  • 48
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 4109
  • 9
Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

  • 14 дек 2025 | 19:00
  • 2700
  • 7
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 18640
  • 162
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 29754
  • 83