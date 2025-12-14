Феновете на Ботев (Пд) избраха Николай Минков за футболист №1 за 2025 г.

Николай Минков беше избран от феновете за футболист №1 на Ботев (Пловдив) за 2025-а година. Десният краен защитник на "канарчетата" няма пропуснат мач през този сезон, като в 21 срещи има три гола и шест асистенции.

За най-добър млад играч беше определен Ивайло Видев, който отбеляза дебютния си гол в мъжкия футбол при победата срещу Ботев (Враца) с 2:1 в началото на октомври.

"Жълто-черните" заемат 11-ата позиция след края на есенния полусезон в efbet Лига, а в турнира за Купата на България се класираха на четвъртфинал след успех над Спартак (Варна) с 2:0.