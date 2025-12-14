Херо подготвя трансфери за Ботев с помощта на бивш футболист на ЦСКА

Наказаният наставник на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров изгледа срещата със Спартак (Варна) в компанията на Иво Димов. Бившият футболист на "соколите" в момента работи като мениджър и е добре познат с успешните си периоди в Ботев, когато доведе играчи като Жоао Пауло, Фернандо Виана и Фелипе Бризола. По-късно Димов критикува клуба, като твърди, че е бил ощетен финансово.

Близо до тях бе и Илиян Филипов, който ще има решаваща роля при определянето на това кои и колко футболисти ще бъдат привлечени на "Колежа" през зимния трансферен прозорец, съобщава "Мач Телеграф".