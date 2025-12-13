Киселичков: Ще преследваме Купата

Помощник треньорът на Ботев (Пловдив) Тодор Киселичков бе доволен от класирането на тима за четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Специалистът е на мнение, че успехът с 2:0 над Спартак (Варна) е бил напълно заслужен.

“Мисля, че победата е абсолютно логична. Бяхме се подготвили добре и знаехме стилът им на игра. Подходиме отговорно и не ни минаваше друга мисъл освен победата и тя бе напълно заслужена. Много е трудно да се нагодиш към този терен. Помня го в друго състояние, но знам, че са се изиграли доста мачове. Успхеме да влезем концентрирани и това ни спечели мача. Надявам се, че класирането в шампионата ще се подобри. През Купата е прекият път към Европа и ние ще го преследваме. Ние винаги търсим победа във всеки един мач. Искам да стигнем финала, срещу който и да се паднем, ще бъде трудно. Ако можем да сме домакини ще е добре. Херо е много добър специалист с набито око и със сигурност знае какво трябва да се случи. Ботев е клуб на виско ниво и му прилага по-високо подреждане в класирането”, каза Киселичков.