Неделев: Купата ни е основна цел този сезон

Звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев бе доволен от класирането на тима за четвъртфиналите за Sesame Купа на България след победата с 2:0 над Спартак (Варна). Халфът е на мнение, че турнирът става един от приоритетите този сезон.

“Мисля, че още първото полувреме можехме да вкараме и трети гол. Мисля, че на този тежък терен се представихме добре. Така или иначе 2:0 е добър резултат и продължаваме напред. Не допуснахме гол. Теренът бе доста труден, но важна победа за нас. Купата е една от целите този сезон, след като в шампионата не се представяме добре. Дано жребият е благосклонен към нас. Сега трябва да си починем по най-добрия начин. Сезонът започна много тежко за нас, загубихме няколко мача, които не заслужавахме. В последните мачове играта се подобри, но пак имаше мачове, които загубихме злощастно. През пролетта трябва да покажем ново лице и да зарадваме привържениците”, каза Неделев.