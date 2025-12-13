Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Неделев: Купата ни е основна цел този сезон

Неделев: Купата ни е основна цел този сезон

  • 13 дек 2025 | 17:04
  • 293
  • 1

Звездата на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев бе доволен от класирането на тима за четвъртфиналите за Sesame Купа на България след победата с 2:0 над Спартак (Варна). Халфът е на мнение, че турнирът става един от приоритетите този сезон.

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

“Мисля, че още първото полувреме можехме да вкараме и трети гол. Мисля, че на този тежък терен се представихме добре. Така или иначе 2:0 е добър резултат и продължаваме напред. Не допуснахме гол. Теренът бе доста труден, но важна победа за нас. Купата е една от целите този сезон, след като в шампионата не се представяме добре. Дано жребият е благосклонен към нас. Сега трябва да си починем по най-добрия начин. Сезонът започна много тежко за нас, загубихме няколко мача, които не заслужавахме. В последните мачове играта се подобри, но пак имаше мачове, които загубихме злощастно. През пролетта трябва да покажем ново лице и да зарадваме привържениците”, каза Неделев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

  • 13 дек 2025 | 13:15
  • 784
  • 0
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 37962
  • 128
Три контроли за Ком

Три контроли за Ком

  • 13 дек 2025 | 13:03
  • 711
  • 1
Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

  • 13 дек 2025 | 12:38
  • 606
  • 0
Уточниха подготовката на ФК Димитровград

Уточниха подготовката на ФК Димитровград

  • 13 дек 2025 | 12:20
  • 770
  • 0
Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

  • 13 дек 2025 | 11:52
  • 526
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

ЦСКА 0:1 Локо (Сф), Делев откри

  • 13 дек 2025 | 17:58
  • 14013
  • 43
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 21887
  • 17
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 37962
  • 128
Ливърпул 1:0 Брайтън, голям пропуск на гостите

Ливърпул 1:0 Брайтън, голям пропуск на гостите

  • 13 дек 2025 | 18:04
  • 7292
  • 5
Челси 2:0 Евертън, Мало Густо с гол и асистенция

Челси 2:0 Евертън, Мало Густо с гол и асистенция

  • 13 дек 2025 | 16:59
  • 3130
  • 4
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 10903
  • 43