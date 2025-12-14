Ботев вдига бунт срещу кмета на Пловдив - "канарчетата": Няма да мълчим повече

Ботев (Пловдив) насрочи протест срещу кмета на града. Причината е в бездействието по довършването на стадион "Христо Ботев".

"ИЗЯВЛЕНИЕ

на ПФК Ботев Пловдив към жълто-черната общност и гражданите на Пловдив

Уважаеми ботевисти, уважаеми пловдивчани,

ПФК Ботев Пловдив не може и няма да мълчи повече.

Въпреки проведените срещи, въпреки поетите публични ангажименти и въпреки осигуреното финансиране, кметът на Пловдив продължава да бездейства по довършването на стадион „Христо Ботев“. Обещанията, дадени в края на ноември, че до началото на декември ще има ясно решение за възлагането на втория етап от строителството, останаха поредните празни думи.

Днес вече сме в средата на декември. Решение няма. Подпис няма. Комуникация няма.

Това административно безхаберие поставя под реална и непосредствена заплаха завършването на нашия стадион и съществува риск Пловдив да загуби безвъзвратно осигурените средства. Ако това се случи, отговорността ще бъде ясна и персонална.

ПФК Ботев Пловдив и хилядите му привърженици не могат да приемат съдбата на най-стария футболен клуб в България да бъде заложник на нехайство, протакане и управленска немощ.

Подчертаваме ясно и категорично: това изявление и предстоящите действия са изцяло аполитични. Те не обслужват партии, избори или политически проекти. Те защитават интереса на клуба, спорта и града.

Затова ПФК Ботев Пловдив подкрепя и призовава всички свои фенове, симпатизанти и граждани на Пловдив да се включат масово в протестния митинг-шествие:

Понеделник, 15 декември 2025 г.

Начален час: 17:30 ч.

Краен пункт: Община Пловдив

Днес не става въпрос само за един стадион. Става въпрос за достойнството на Пловдив, за бъдещето на спорта и за това дали управниците ще носят отговорност за действията – или бездействията си.

Ботев винаги е бил повече от футбол. Ботев е кауза. И тази кауза няма да бъде погребана в чекмеджетата на Общината.

Пловдив – това сме ние! Очакваме ви!", пише в официалния сайт на клуба.