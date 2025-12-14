Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

  • 14 дек 2025 | 13:45
  • 860
  • 3

Новото попълнение на ЦСКА Алехандро Пиедраита е щастлив от трансфера си при "червените", който бе обявен снощи веднага след победата над Локомотив (София) с 2:1 за Купата на България.

Колумбийското крило пристига в Борисовата градина от аржентиския Химнасия Ла Плата. Играчът подписа за три години с ЦСКА и ще носи фланелка с номер 77.

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

"Щастлив съм да бъда тук. ЦСКА е име, което носи отговорност и чест. Ще дам всичко от себе си, за да оправдая доверието и да радваме феновете", каза колумбиеца в специално видео в социалните канали на ЦСКА от първия си ден в клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

  • 14 дек 2025 | 13:40
  • 6954
  • 16
Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

Отбор от Италия покани на проби талант на Черноморец (Бургас)

  • 14 дек 2025 | 13:35
  • 327
  • 0
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 5729
  • 4
Фратрия обяви още една раздяла

Фратрия обяви още една раздяла

  • 14 дек 2025 | 13:19
  • 542
  • 0
Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

  • 14 дек 2025 | 13:15
  • 596
  • 0
ЦСКА спестил 700 хил. евро от първия си трансфер

ЦСКА спестил 700 хил. евро от първия си трансфер

  • 14 дек 2025 | 11:33
  • 11633
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

Добруджа 0:0 Ботев (Враца), червен картон за Георги Аргилашки

  • 14 дек 2025 | 13:40
  • 6954
  • 16
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 5729
  • 4
Милан 1:1 Сасуоло, домакините изравниха с дебютен гол

Милан 1:1 Сасуоло, домакините изравниха с дебютен гол

  • 14 дек 2025 | 13:30
  • 2328
  • 2
Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

  • 14 дек 2025 | 09:44
  • 15317
  • 29
Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ, Андрей Иванов се завърна в състава на Балкан

Следете със Sportal.bg две дербита от Sesame НБЛ, Андрей Иванов се завърна в състава на Балкан

  • 14 дек 2025 | 14:13
  • 3662
  • 0
Историческо постижение за Салах

Историческо постижение за Салах

  • 14 дек 2025 | 08:15
  • 16557
  • 3