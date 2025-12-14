Новият в ЦСКА с първи думи като играч на "армейците"

Новото попълнение на ЦСКА Алехандро Пиедраита е щастлив от трансфера си при "червените", който бе обявен снощи веднага след победата над Локомотив (София) с 2:1 за Купата на България.

Колумбийското крило пристига в Борисовата градина от аржентиския Химнасия Ла Плата. Играчът подписа за три години с ЦСКА и ще носи фланелка с номер 77.

"Щастлив съм да бъда тук. ЦСКА е име, което носи отговорност и чест. Ще дам всичко от себе си, за да оправдая доверието и да радваме феновете", каза колумбиеца в специално видео в социалните канали на ЦСКА от първия си ден в клуба.