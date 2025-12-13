Популярни
Жордао: Много съм щастлив да съм тук

  • 13 дек 2025 | 20:03
  • 821
  • 1

Халфът на ЦСКА Бруно Жордао говори след трудното класиране на тима за четвъртфиналите в Sesame Купа на България. "Червените" постигнаха успех с 2:1 над Локомотив (София).

"Много беше важна за нас победата. Беше труден мач, защото допуснахме гол рано в срещата. Бяхме спокойни и търпеливи с топката и стигнахме до победата, а това е най-важното.

Създадохме много шансове и стигнахме до крайния успех. Почти всеки ден тренирам ударите от далечна дистанция. Съотборниците са щастливи за мен. Много съм щастлив да съм тук и е чест да нося екипа на ЦСКА", заяви халфът на "червените"

