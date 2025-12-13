Популярни
  3. Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
Ръководството на ЦСКА обяви първия зимен трансфер. Договор за три години подписа колумбийският флангови футболист Алехандро Пиедраитал.

"ЦСКА привлече колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита. Състезателят премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейците" за срок от 3 години.

Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към нашия тим от елитния аржентински клуб Химнасия. Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на Спортен клуб "Ел Диаманте", а през 2019 г. подписва договор с Депортиво Перейра.

През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския Банфилд, а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в Химнасия.

С екипа на Химнасия той изиграва общо 19 мача във всички турнири.

В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77. Най-големият български клуб приветства Алехандро Пиедраита и му пожелава много успехи с червената фланелка", написаха от клуба.

