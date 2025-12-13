Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Ръководството на ЦСКА обяви първия зимен трансфер. Договор за три години подписа колумбийският флангови футболист Алехандро Пиедраитал.
"ЦСКА привлече колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита. Състезателят премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейците" за срок от 3 години.
Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към нашия тим от елитния аржентински клуб Химнасия. Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на Спортен клуб "Ел Диаманте", а през 2019 г. подписва договор с Депортиво Перейра.
През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския Банфилд, а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в Химнасия.
С екипа на Химнасия той изиграва общо 19 мача във всички турнири.
В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77. Най-големият български клуб приветства Алехандро Пиедраита и му пожелава много успехи с червената фланелка", написаха от клуба.