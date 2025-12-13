Янев: Искаме през пролетта ЦСКА да всява респект в останалите

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе доволен от класирането за четвъртфиналите за Sesame Купа на България. Специалистът е на мнение, че предстои много работа преди пролетния полусезон, но целта е да се изгради отбор, който да всява респект в останалите тимове.

“Доволен съм от странаието. Днес победихме с постоянство и много добър футбол. Борихме се до последно и показахме характера си. Демонстрирахме търпение и продължихме да правим нещата, които можем. Локомотив (София) може да наказва грешки. Имаме много работа да свършим чисто футболно и като манталитет на отбора. Дано тези мачове в края на полусезона да ни дадат увереност за пролетта”, каза Янев.

Работим във всеки един аспект от играта. Радвам се, че играчите вярват в себе си повече и действат като отбор. Успяхме да се съвземем в момент, когато малко отбори могат да го направят. Усещам дух в съблекалнята и по трибуните. Надявам се да продължим да радваме хората, но ни трябва много упоритост и постоянство. Работи се по селекцията. Всички искаме да направим отбор, който всява респект в останалите”, допълни наставникът.