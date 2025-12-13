Величков за титлата: Селекцията е минно поле, все още е излишно за клуба да чуе нещо толкова грандоманско

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков даде отлична оценка на работата на Христо Янев начело на тима. Той стори това след победата с 2:1 над Локомотив (София) в осминафинален двубой за Купата. Също така той допълни, че е излишно клубът да чува, че ще се бори за титлата през този сезон след сериозното изоставане от лидера Левски.

"Добър последен мач като краен изход и поведение. В частност за този двубой най-хубавото е, че победихме, показахме добър футбол и характер.

Вие сами чувате каква е оценката за Янев от хората. Чувате скандиранията на неговото име. Бяха положени много усилия върху психологическия фактор. Нещо, което показа отбора и се понрави на привържаниците - духът, който се позавърна, желанието", каза Величков, след което коментира селекцията.

"Всяка една селекция е и минно поле, дори и на най-високо ниво. Това е част от нормалното. За съжаление при нас мините са твърде много. Вярвам, че клубът си е взел бележка ще бъдат привлечените правилните състезатели.

Имаме ясен план на кои позиции ни трябват хора. Действа се и не изтича предварителна информация", заяви спортният директор на "червените", който оцени високо работата на треньора Христо Янев, заявявайки, че върши отлична работа.

Относно предстоящия жребий за Купата, който ще се тегли на 18 декември, Величков поясни: "Нека да дойде жребия, да дадем заслуженото уважение на противника и да го победим с един нов отбор, с един друг тип подготовка и баланс, което, смятам, че е в основата на лошия старт на сезона."

Относно шансовете на ЦСКА за титлата, Величков каза: "Все още е излишно за клуба да чуе нещо толкова грандоманско. Не че не ни отива като клуб, а защото имаме страшно голямо изоставане. Това наваксване е в ход."