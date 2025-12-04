Киелини: Ювентус, който доминираше в миналото, вече не съществува

Директорът на Ювентус по футболните стратегии Джорджо Киелини коментира сушата на клуба по отношение на трофеите през последните години, адаптацията на новото попълнение Джонатан Дейвид и работата на новоназначения треньор на тима Лучано Спалети.

„Историята на Ювентус е изградена от големи шампионски периоди и от такива със суша. За съжаление, в момента се намираме в период на суша, като от известно време не сме печелили трофей. Надяваме се да се върнем към триумфите възможно най-скоро. Тази година определено ще бъде трудно, но това не означава, че няма да се опитваме по всеки възможен начин. Нашата амбиция трябва да бъде да достигнем най-високото ниво. Също така ти трябва баланс в оценките, очаквания и напрежението. Всеки иска да се справя добре.

Светът се промени, а с това и футболът. Ювентус отпреди 10, 20 или дори 30 години, който беше способен да доминира световния футбол, да бъде на нивото на Реал Мадрид и да прави големи инвестиции, вече не съществува. Ние обаче трябва да приемем, макар и с неохота, че италианският футбол се промени, като вече не бива да се правят сравнения с миналото и с тези ценности. Трябва да рестартираме с въпросните ценности и с подкрепата на феновете, като скоро тимът ще се завърне към печеленето на трофеи.

Когато пристигат нови попълнения от Италия в Ювентус, на тях им е много трудно, а на тези, които идват от чужбина – още по-трудно. Много малко играчи успяват да се адаптират за доста кратко време и да направят разлика. Контузията на Душан Влахович е сериозна и много съжаляваме за нея. Но всяка контузия по някакъв начин дава възможност на тези, които са играли по-малко. В този случай се надяваме, че това ще даде на Дейвид шанса да натрупа повече игрово време, да изпитва по-малко напрежение, да има повече свобода да се справя с важните мачове и да направи силна заявка като тази с красивия му гол в последния мач. Определено ще имаме трудни моменти, но тимът се справя добре, а изминалият двубой даде на всички нас малко повече сигурност и увереност.

Кариерата на Лучано говори сама за себе си. Така и нямах късмета да бъда трениран от него. След като се оттеглих, с него изградихме добри взаимоотношения, когато посетих играчите от националния отбор. В Ювентус той работи много добре върху детайлите и обръща голямо внимание на всяка тренировка, като преоткрива играчи, които преди това не получаваха много шансове. Той е мъж с мисия и е отдаден на Юве. Живее на тренировъчната база, както правеше в Наполи. Той дава всичко от себе си, също като останалите, за да се опита да промени ситуацията. Не знам как ще бъде посрещнат в Неапол в неделя, но за нас това е важен и труден мач като всички останали“, заяви Киелини по време на събитие в Рим.

