Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Киелини: Ювентус, който доминираше в миналото, вече не съществува

Киелини: Ювентус, който доминираше в миналото, вече не съществува

  • 4 дек 2025 | 19:00
  • 140
  • 0

Директорът на Ювентус по футболните стратегии Джорджо Киелини коментира сушата на клуба по отношение на трофеите през последните години, адаптацията на новото попълнение Джонатан Дейвид и работата на новоназначения треньор на тима Лучано Спалети.

„Историята на Ювентус е изградена от големи шампионски периоди и от такива със суша. За съжаление, в момента се намираме в период на суша, като от известно време не сме печелили трофей. Надяваме се да се върнем към триумфите възможно най-скоро. Тази година определено ще бъде трудно, но това не означава, че няма да се опитваме по всеки възможен начин. Нашата амбиция трябва да бъде да достигнем най-високото ниво. Също така ти трябва баланс в оценките, очаквания и напрежението. Всеки иска да се справя добре.

Светът се промени, а с това и футболът. Ювентус отпреди 10, 20 или дори 30 години, който беше способен да доминира световния футбол, да бъде на нивото на Реал Мадрид и да прави големи инвестиции, вече не съществува. Ние обаче трябва да приемем, макар и с неохота, че италианският футбол се промени, като вече не бива да се правят сравнения с миналото и с тези ценности. Трябва да рестартираме с въпросните ценности и с подкрепата на феновете, като скоро тимът ще се завърне към печеленето на трофеи.

Когато пристигат нови попълнения от Италия в Ювентус, на тях им е много трудно, а на тези, които идват от чужбина – още по-трудно. Много малко играчи успяват да се адаптират за доста кратко време и да направят разлика. Контузията на Душан Влахович е сериозна и много съжаляваме за нея. Но всяка контузия по някакъв начин дава възможност на тези, които са играли по-малко. В този случай се надяваме, че това ще даде на Дейвид шанса да натрупа повече игрово време, да изпитва по-малко напрежение, да има повече свобода да се справя с важните мачове и да направи силна заявка като тази с красивия му гол в последния мач. Определено ще имаме трудни моменти, но тимът се справя добре, а изминалият двубой даде на всички нас малко повече сигурност и увереност.

Кариерата на Лучано говори сама за себе си. Така и нямах късмета да бъда трениран от него. След като се оттеглих, с него изградихме добри взаимоотношения, когато посетих играчите от националния отбор. В Ювентус той работи много добре върху детайлите и обръща голямо внимание на всяка тренировка, като преоткрива играчи, които преди това не получаваха много шансове. Той е мъж с мисия и е отдаден на Юве. Живее на тренировъчната база, както правеше в Наполи. Той дава всичко от себе си, също като останалите, за да се опита да промени ситуацията. Не знам как ще бъде посрещнат в Неапол в неделя, но за нас това е важен и труден мач като всички останали“, заяви Киелини по време на събитие в Рим.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 5679
  • 1
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 1823
  • 6
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 640
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 582
  • 1
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 32880
  • 34
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 7412
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

  • 4 дек 2025 | 18:32
  • 51465
  • 170
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 31486
  • 20
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 34798
  • 56
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 16087
  • 53
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 7606
  • 33
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 32880
  • 34