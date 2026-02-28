Берое без Салидо ще иска да избяга от последните места в гостуването си на Ботев (Враца)

Ботев (Враца) и Берое се изправят един срещу друг в двубой от 23-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 12:30 часа, а главен съдия ще бъде Волен Чинков.

Двата отбора не се намират в най-добрата си форма с оглед на резултатите в последните кръгове, но домакините определено се намират в по-добрата ситуация. Врачани са девети във временното класиране с актив от 27 точки и шансовете за влизане в топ 8 са напълно реални. Ботев отдавна е далече от битката за оцеляване и ситуацията в отбора е доста по-спокойна в сравнение с минали години. Въпреки това обаче врачани нямат победа вече четири мача подред. Миналата седмица те завършиха наравно с Черно море, а преди това направиха и хикс с Добруджа.

Проблемите в състава на Ботев са в нападение, тъй като в последните си четири мача отборът има едва един гол. “Зелените” са и най-слабо резултатният тим в efbet Лига с едва 16 попадения от старта на сезона.

Берое от своя страна е 14-ти в класирането с 18 точки. Ситуацията при “заралии” изобщо не изглежда положителна, тъй като ако продължават със слабите резултати, със сигурност може да се стигне до борба за оцеляване. Старозагорци нямат победа вече 13 кръга, а в последните си мачове редуват равенство със загуба. Миналия кръг те направиха 0:0 с Арда, а преди това загубиха от Лудогорец с 1:2.

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Освен всичко друго Берое вече не може да разчита и на най-добрия си футболист - Алберто Салидо. Вълшебния мустак беше продаден на Лудогорец, като така доста отслаби нападението на “заралии”. Испанецът е голмайсторът на старозагорци през този сезон, така че ще бъде любопитно да видим как ще бъде запълнена дупката, която остава той в състава на Хосу Урибе.

Последно Ботев и Берое се изправиха един срещу друг през септември в първите кръгове на сезона. Тогава “заралии” победиха с 2:0 като домакин.